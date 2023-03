Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der Corona-Krise ist die Kreissparkassen-Filiale in Olsbrücken nur noch dienstags geöffnet. Auch die Kunden aus Frankelbach, Sulzbachtal, Hirschhorn und Wörsbach sind davon betroffen. Dass der Service nicht ausreicht, dieser Meinung ist auch der Olsbrücker Rat und folgte damit dem Resolutionsantrag der SPD.

Ortsbürgermeister Walter Schneck (SPD) schilderte in der Ratssitzung am Mittwochabend, dass während der begrenzten Öffnungszeit an Dienstagen die Bankkunden Schlange vor der Filiale