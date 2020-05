In Sachen Neubau einer Kindertagesstätte (Kita) in Bruchmühlbach-Miesau wird es heute spannend. Die Mitglieder des Ortsgemeinderates beschäftigen sich in ihrer Sitzung um 18.30 Uhr in der Turn- und Festhalle mit dem Thema.

Zwei Beschlussvorschläge liegen den Ratsmitgliedern vor: Der des Ortsbürgermeisters Rüdiger Franz orientiert sich an dem bereits in der vergangenen Legislaturperiode vom damaligen Rat getroffenen Entscheidung, die neue Kita im Ortsteil Miesau in der Böswiesenstraße zu errichten. Anders als Anfang des Jahres angedacht, wird darin eine viergruppige – die Kreisverwaltung hatte sechs Gruppen vorgeschlagen – Einrichtung mit 90 Plätzen zur Diskussion gestellt.

Die CDU-Fraktion hingegen möchte beschließen lassen, dass die Kita auf den zwei Flurstücken 584/54 und 584/62 im Ortsteil Bruchmühlbach gebaut wird. Dazu schlägt sie vor, den Bebauungsplan „Waldstraße-Münchenhäuslweg“ im beschleunigten Verfahren zu ändern.

Um in Miesau zu bauen, müsste der Bebauungsplan geändert werden

Damit in Miesau gebaut werden kann, müsste dort ebenfalls der Bebauungsplan „Im Böswiesenfeld“ geändert werden. Dies sei allerdings nicht im vereinfachten Verfahren möglich, teilte Franz mit. Der Gemeinderat berät auch über diesen Punkt in seiner Sitzung.

Welcher Beschlussvorschlag sich am Ende durchsetzt, ist noch völlig offen. Da weder die SPD (zehn Fraktionsmitglieder) noch die CDU (neun) alleine eine Mehrheit haben, kommt es auf die Stimmen der Wählergruppe Heintz (fünf Mandate) an. Der in seiner Funktion zu Neutralität verpflichtete Ortsbürgermeister, der SPD-Mitglied ist, darf sich an der Abstimmung ebenfalls beteiligen.

Die von der Kreisverwaltung ermittelten Bedarfszahlen werden verschieden interpretiert

Er hat, um die zu erwartende kontroverse Diskussion im Rat zum Themenkomplex Kita-Neubau in Zeiten der Corona-Bekämpfung so kurz wie möglich zu halten, allen Ratsmitgliedern vorab noch einmal Zahlen und Daten in einem Schreiben zusammengestellt, das auch der Redaktion vorliegt. Der Knackpunkt für ihn sind die ermittelten Bedarfszahlen, die sich aus der Menge der Kinder im Ortsteil Buchholz ergeben. Die Verwaltung schlägt diese dem Kita-Standort Bruchmühlbach zu, obwohl die Kinder später die Grundschule Miesau besuchen. Dadurch entstehe für den Standort Bruchmühlbach rechnerisch ein höherer Bedarf. Würden sie jedoch dem Kita-Standort Miesau zugezählt, wäre dort ein größerer Fehlbedarf zu verzeichnen.

Die Tagesordnung sieht außerdem noch eine Einwohnerfragestunde sowie Beschlüsse zu Straßenbeleuchtung, Klimaschutz und Friedhofsgebühren vor.