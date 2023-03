Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SCHOPP. „Es sieht gut aus“: So beschrieb Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU) den Forstwirtschaftsplan der Ortsgemeinde Schopp für 2022. Mit einem Gewinn von 3609 Euro ist dieser vom Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen worden.

Man rechne in diesem Jahr mit einem Ertrag von 360.119 Euro, die Aufwendungen von 356.510 Euro gegenüberstehen. An Holzeinschlag sind 4570 Festmeter geplant, von denen 4150 in den Verkauf