HÜTSCHENHAUSEN. Mit der Küchensanierung der Kindertagesstätte im Hütschenhausener Ortsteil Spesbach kann es weitergehen. Der Ortsbürgermeister erteilte zwei Firmen Aufträge dafür.

Mit den Elektroarbeiten in der Küche der Kita „Villa Kunterbunt“ in Spesbach hat Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) eine Firma aus Ramstein-Miesenbach für 2988 Euro per Eilentscheidung beauftragt. Ebenfalls mittels Eilentscheidung wurden die Sanitärinstallationsarbeiten für 2864 Euro an eine Firma aus Hütschenhausen vergeben. Die Sanierung des Dachs des Dorfgemeinschaftshauses in Katzenbach übernimmt hingegen eine Landstuhler Firma. Das ergab die Abstimmung mittels Umlaufverfahrens des Hauptausschusses. Gegen die Auftragsvergaben hatte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag keine Bedenken geäußert. Selbst erteilten seine Mitglieder dann noch den Auftrag, die Nebeneingangstür, den sogenannten Sportlereingang an der Sporthalle Hütschenhausen, zu erneuern. Das neue Türelement kostet 6039 Euro.