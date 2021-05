Die Gemeindebücherei in Waldleiningen wird aufgelöst. Seit 15 Jahren seien hier keine Bücher mehr ausgeliehen worden, stellte Ortsbürgermeister Oswald Kullmer (Das Bündnis) in der Ratssitzung am Donnerstagabend fest.

Auch die Aufnahme neuer Medien habe seit langer Zeit nicht mehr stattgefunden. „Und selbst wenn dem nicht so wäre, müsste etwas geschehen“, meinte der Ortschef. Die Büchersammlung befinde sich nämlich im Bürgermeister-Zimmer. Dort gebe es Unterlagen zu sehen, die nicht für jedermanns Augen bestimmt seien. „Das passt alles nicht zusammen.“

Geld ausgeben wolle er in dieser Sache nicht, sagte der Kullmer. Über das Amtsblatt werde er die Bürger darüber informieren und das Angebot machen, dass sie sich am hiesigen Bestand bedienen dürfen und sollen. „Jedenfalls muss verhindert werden, dass Bücher auf dem Müll landen.“ Sie müssten in gute Hände kommen. Vielleicht gebe es im Kreis Büchereien, die an Teilbeständen interessiert seien. Im Ort sehe er noch die Möglichkeit, das alte Telefonhäuschen an zentraler Stelle zu platzieren und zu einem Bücher-Tauschort umzufunktionieren.

Noch im Rat

Am Dorfgemeinschaftshaus wird ein Festplatzverteiler installiert. Kullmer argumentierte, dass es sich bei dem vorhandenen Gerät um ein Provisorium handele. Mit fünf Ja-, zwei Neinstimmen und einer Enthaltung votierte der Rat für die Anschaffung.