In Queidersbach entsteht eine Gemeindebücherei. Beim Tag der offenen Tür am Samstag geht es darum, was geplant ist und wie Bürger helfen können.

Die neue Gemeindebücherei in Queidersbach soll Anfang August offiziell eingeweiht werden – beim Festwochenende, an dem man in der Gemeinde das 1050. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung feiern wird. Bereits für Samstag, 11. April, laden die Ortsgemeinde, der Förderverein der Bücherei und das Büchereiteam zu einem Tag der offenen Tür ein.

Noch herrscht in den zahlreichen Regalen, die in den vergangenen Wochen aufgebaut worden sind, gähnende Leere. Auch die Theke, über die später einmal die Ausleihe abgewickelt werden soll, ist bereits aufgebaut. Rund 100 Quadratmeter groß ist er Raum, zu dem zwei ehemalige Klassenzimmer im ersten Obergeschoss des alten Queidersbacher Schulhauses zusammengelegt wurden.

Ein Seminar zur Vorbereitung

„Wir befinden uns zwar immer noch ganz am Anfang mit unserer Bücherei, aber immerhin beginnen wir jetzt konkret damit, die Medien auszupacken, zu registrieren und einzuräumen, die später einmal ausgeliehen werden können“, berichten Petra Kurkowski und Anita Vierling. „Das ist, so meinen wir, ein guter Zeitpunkt, um die Menschen aus Queidersbach zu einem Tag der offenen Tür einzuladen, um ihnen zu zeigen, dass es bald losgeht.“ Die beiden Frauen sind Mitglieder im Förderverein für die Queidersbacher Gemeindebücherei, der im vergangenen Jahr gegründet wurde, und Mitglieder des künftigen Büchereiteams.

Dazu absolviert Petra Kurkowski derzeit eine Fortbildung beim Rheinland-Pfälzischen Landesbibliothekszentrum, in der sie gezielt auf die Leitung einer „kleinen“ Gemeindebücherei vorbereitet wird. „Das Seminar, das teilweise online und teilweise in Präsenz stattfindet, vermittelt zum einen das handwerkliche Rüstzeug, das notwendig ist, um eine Bibliothek betreiben zu können. Es erklärt, wie die Büchereien im Land miteinander vernetzt sind und wie man sich später einmal von Queidersbach aus auch Medien ausleihen kann, die wir hier nicht vor Ort haben. Und es zeigt insbesondere auf, wie man Zuschüsse für die Gemeindebücherei beantragen kann“, berichtet sie.

Umbau zum größten Teil in Eigenleistung

Rund 60.000 Euro wird man in der rund 2700 Einwohner zählenden Gemeinde in das Projekt Gemeindebücherei investiert haben, wenn deren Türen am 9. August zum ersten Mal offiziell für die Ausleihe geöffnet werden. 30.000 Euro stammen aus dem Gemeindesäckel. Ebenso viel Geld kommt aus Fördermitteln, mit denen das Land den Aufbau von kleinen dezentralen Gemeindebüchereien unterstützt.

Wie Ortsbürgermeister Harald Vierling berichtet, entstand die Idee während der Corona-Zeit unter seinem Amtsvorgänger Ralph Simbgen. „Den Grundsatzbeschluss haben wir im Rat 2024 gefasst, danach ging es ans Planen, ans Beantragen und vor allem ans Warten.“ Für die ehemaligen Klassenzimmer in der alten Dorfschule musste eine Nutzungsänderung beantragt werden, die sich als recht kompliziert und zeitraubend erwiesen habe. Außerdem waren Brandschutzauflagen zu erfüllen, bevor mit dem eigentlichen Umbau der Räume begonnen werden konnte. Der sei zum allergrößten Teil in Eigenleistung bewerkstelligt worden, berichtet der Dorfchef nicht ohne Stolz.

Ziel: rund 6000 Medien

„Im vergangenen Jahr haben wir dann zur Gründung eines Fördervereins aufgerufen, um ein gewisses finanzielles Polster für den Betrieb der Bücherei aufbauen zu können – und um vor allem genügend Mitstreiter zu finden, die sich bereiterklären, hier ehrenamtlich mitzuarbeiten“, erzählt Vierling. Mit der Resonanz sei man sehr zufrieden.

Über rund 6000 Medien soll die Queidersbacher Gemeindebücherei später einmal zur Ausleihe vor Ort verfügen – nicht nur Bücher, sondern beispielsweise auch Spiele und elektronisches Lernmaterial. „In Queidersbach soll eine moderne und offene Bücherei entstehen, die gleichzeitig ein Ort der Begegnung und der Bildung sein soll. Wir wollen die Freude am Lesen und am Spielen fördern und ein inspirierender Treffpunkt für Jung und Alt sein“, wünschen sich Petra Kurkowski und Anita Vierling.

Info

Tag der offenen Tür in der künftigen Gemeindebücherei in Queidersbach, Schulstraße 3, ist am Samstag, 11. April, von 13 bis 15 Uhr.

