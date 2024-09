In Sulzbachtal herrsche Einigkeit darüber, dass sich die Gemeinde am Ausbau erneuerbaren Energien beteiligen soll. Das teilte Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Donnerstag mit dem Thema beschäftigt.

Dabei sollten die Ratsmitglieder Stellung nehmen zu entsprechenden Planungen der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zinßmeister betonte, der diesbezügliche „Teil-Flächennutzungsplan“ werde mit einer positiven Stellungnahme der Ortsgemeinden auf den Weg gebracht: „Wir wollen bei uns die dort sich bietenden Möglichkeiten für die Gewinnung von Sonnen- und Windenergie eins zu eins nutzen“, betonte der Ortschef.

In diesem Zusammenhang erläuterte Zinßmeister, dass auf der Gemarkung der Gemeinde bereits zwei Windkraftanlagen genehmigt seien. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Frankelbach stehe der Betrieb von fünf bis sechs Windrädern in Aussicht. Hinsichtlich der Nutzung von Sonnenenergie sei er als Ortsbürgermeister im Gespräch mit einem Investor. Für realistisch halte er dabei die Verwendung eines Areals in einer Größenordnung von rund zehn Hektar.