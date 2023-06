Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach erneuter Diskussion zum Breitbandausbau in Olsbrücken beschloss der Gemeinderat am Mittwochabend schließlich, dem sogenannten Kreis-Cluster beizutreten, um Fördermittel zu erhalten. Zwölf Ratsmitglieder votierten dafür, das Projekt an die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg zu übertragen, drei Personen enthielten sich.

Den Finanzierungsvereinbarungen wurde ebenso wie dem erweiterten Zuwendungsantrag von FTTC (Fibre to the curb – Glasfaser bis zum Verteilerkasten) auf FTTB (Glasfaser bis zum Gebäude)