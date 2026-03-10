Bald sollen die Steinwendener wieder Lebensmittel vor Ort einkaufen können. Wie die Planungen um den „Friedas24-Markt“ laufen.

Zurzeit sucht die Gemeinde einen Franchisenehmer, der den Markt betreiben möchte, und hat eine entsprechende Annonce im Amtsblatt veröffentlicht. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. Mai.

Bei „Friedas24“ handelt es sich um einen automatisierten Selbstbedienungsladen, der täglich rund um die Uhr geöffnet sein kann – ohne Verkaufspersonal. Angeboten werden laut der „Friedas24“-GmbH Lebensmittel und Artikel des täglichen Bedarfs. Die Produkte, die dort verkauft werden, würden regelmäßig an die lokalen Bedürfnisse angepasst. Ziel sei es, Versorgungslücken in ländlichen Gebieten zu schließen. Hinter „Friedas24“ verbirgt sich zum einen die Pirmasenser Wasgau AG, die den Markt mit Lebensmitteln beliefert. Zum anderen die Friedas24 GmbH mit Sitz im saarländischen Wadern, die für die technische Ausstattung der Märkte zuständig ist und die Container aufstellt.

„Überschaubares Risiko für Betreiber“

Bei dem Prinzip des Franchisings gehe der Betreiber ein überschaubares Risiko ein, da er auf ein erprobtes System zurückgreifen könne, erläutert Steinwendens Ortsbürgermeister Ralf Guckenbiehl (CDU). Denn der Franchisegeber erlaube dem Franchisenehmer ein bewährtes Konzept und eine etablierte Marke zu nutzen. Im Gegenzug zahle der Franchisenehmer dafür regelmäßig Gebühren.

Der Gemeinderat Steinwenden hat bereits im November einen entsprechenden Beschluss gefasst: Der Laden soll kurzfristig erst einmal mit einer Containerlösung auf dem Marktplatz neben der protestantischen Kirche entstehen. Dafür will die Gemeinde die notwendigen Strom- und Wasseranschlüsse auf dem Marktplatz verlegen und den Stellplatz für die Container vorbereiten.

Zwischenlösung von drei bis vier Jahren

Auf den Franchisenehmer kommen laut dem Ortsbürgermeister die monatlichen Mietkosten von 1300 Euro für die fünf Container mit einer Verkaufsfläche von 65 Quadratmetern zu. Es werde auch ein Pachtvertrag fürs Grundstück abgeschlossen, auf dem die Container stehen. Dabei soll die Pacht im ersten Betriebsjahr ausgesetzt werden. Der Standort auf dem Marktplatz ist laut Guckenbiehl allerdings nur als Zwischenlösung für etwa drei bis vier Jahre gedacht. Denn langfristig soll der Markt in die Eisenbahnstraße 1 ziehen.

Laut einer Marktanalyse gehe Wasgau davon aus, dass in Steinwenden ein Jahresumsatz von 430.000 Euro zu erzielen sei, so Guckenbiehl. Für das Einräumen von Waren müssten mindestens zwölf Stunden eingeplant werden. „Wasgau geht insgesamt von einem Zeitfaktor von 20 Stunden pro Woche aus, um den Markt zu betreiben“, erläutert der Ortsbürgermeister. Zur Grundsicherung müsse bei Wasgau vom Betreiber eine Bankbürgschaft von geschätzt 13.000 Euro hinterlegt werden. Die Waren dürften ausschließlich über die Wasgau Produktions- und Handels AG bezogen werden.

Gemeinderat entscheidet über Bewerber

„Wer Interesse hat, den Laden zu betreiben, sollte sich jetzt bei der Gemeinde bewerben und sein Konzept vorstellen. Für uns ist unter anderem interessant zu wissen, ob bereits Erfahrung im Verkauf vorliegt “, so der Ortsbürgermeister. Konkrete Anforderungen an die Bewerber gebe es keine, außer: „Sie sollten gut mit Menschen umgehen können“, so der Ortschef. Man wolle jetzt die Bewerbungen sammeln und dann über eine geeignete Auswahl an Interessenten im Gemeinderat beraten. Derzeit werde der Bauantrag vorbereitet, so der Ortsbürgermeister zum aktuellen Stand. „Wir möchten den ,Friedas24-Laden’ so bald wie möglich öffnen.“