Die Gemeinde Queidersbach unterstützt die katholische Kirche bei weiteren Personalkosten für die Kindertagesstätte St. Antonius. Wie hoch diese sind, ist allerdings noch unklar. In einem Brief an die Gemeinde ging die Leiterin der Kita von etwa 4200 Euro aus.

Die Gemeinde ist gesetzlich verpflichtet, 12,5 Prozent der Personalkosten der Kindertagesstätte zu übernehmen. Als Träger muss die Kirche für zehn Prozent aufkommen, der Rest wird