LINDEN. Die Gemeinde Linden wird ihren Bauhof in den der Verbandsgemeinde Landstuhl integrieren. Das beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend bei einer Stimmenthaltung.

Der Tagesordnungspunkt beschäftigt derzeit die Parlamente aller Gemeinden in der ehemaligen Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd. Hintergrund ist eine Verschärfung beim Umsatzsteuergesetz, die dazu