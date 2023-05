Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 105.000 Euro investiert die Gemeinde Krickenbach in den Höhenrückenwanderweg. Hier sind vom Haushalt 2020 noch 84.936 Euro übrig. 20.000 Euro wurden dazu neu im Haushalt eingeplant. Der größte Posten im Haushaltsplan ist der Ausbau der K59, die mit rund 169.000 Euro zu Buche schlägt.

Dass Krickenbach auch in diesem Jahr nicht viel investieren kann und die Verschuldung nur schwer in den Griff zu kriegen ist, liegt nicht an Misswirtschaft. Darauf wies Ortsbürgermeister