In einer Videokonferenz beschloss der Gemeinderat Rodenbach am Donnerstagabend einstimmig, 30 Prozent Vorausleistungen auf die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenausbau 2021 zu erheben. Insgesamt tragen die Anlieger 70 Prozent der Ausbaukosten.

Beigeordneter Markus Schick (CDU) erläuterte, dass es um den Ausbau von Friedhof-, Garten-, Flur-, Baum- und Felsenstraße sowie um den der Straße „Die Almen“ geht. Insgesamt würden für diese Straßen Ausbaukosten von rund 1,1 Millionen Euro anfallen. Von diesen werden 768.600 Euro – also 70 Prozent – auf die beitragspflichtigen Grundstücke umgelegt. 30 Prozent hiervon will die Gemeinde als Vorausleistungen erheben – also 230.580 Euro. Die Abrechnung für das Jahr 2020 bringe nochmals 124.500 Euro in die Kasse der Ortsgemeinde.

Der Beitrag werde voraussichtlich 0,816 Euro pro Quadratmeter gewichteter Grundstücksfläche betragen. Günter Prokein (SPD) sprach sich dafür aus, die Maßnahmen zeitlich zu strecken, um die Bürger nicht so stark zu belasten. Markus Schick schlug vor, beim Versand der Bescheide ein Informationsschreiben beizulegen, in dem erläutert ist, warum Vorausleistungen erhoben werden.