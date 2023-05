Um die Fördergelder für die Dorferneuerung zu erhalten, muss die Gemeinde den Steuerhebesatz der Gewerbesteuer auf den bis zum 31. Dezember 2022 geltenden Nivellierungssatz des Landes anpassen. Dies forderte die Kommunalaufsicht bei der Haushaltsgenehmigung. Deshalb beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, den Gewerbesteuerhebesatz von bisher 352 Prozent auf 365 Prozent anzuheben. Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau errechnete, ergibt sich hier ein Mehrertrag von rund 60 Euro für die Gemeinde. Hiervon werden jedoch noch Gewerbesteuerumlagen von 35 Prozent abgegeben, so dass die Gemeinde durch die Steuererhöhung letztendlich 40 Euro mehr in die Kasse bekommt.