Interview: Bei wunderbar mildem Wetter, ausverkauft und vor einer traumhaften Kulisse endete am Wochenende die Open-Air-Reihe des Provinzkinos Enkenbach. Die beliebte Veranstaltungsreihe fand auch 2022 ihre Besucher. „Ein sehr glücklicher Abschluss“, befand Kinobetreiberin Ursula Simgen-Buch im Gespräch mit Jürgen Steinmann.

Zum fünften Mal gab es, unterstützt von der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur und Prokult - dem Verein zur Förderung der Filmkultur in der Provinz, Open Air-Veranstaltungen in Krämers Hof. Die Veranstaltungsstätte in Enkenbach-Alsenborn ist ein Segen. Krämers Hof ist urig, romantisch und durch die Sandsteinmauern, Stallgebäude, das ehemalige Gasthaus sowie das einstige Wohnhaus der Zirkusfamilie Althoff rundum wunderbar geschützt. Die Kulisse ist perfekt, zumal mit zauberhafter Beleuchtung am späten Abend.

Ausverkauft war schon der erste Abend. Die Filmkomödie um das große Fest des Monsieur Claude war wohl der richtige Auftakt zum Sommerstart.

Die Abenteuer des Monsieur Claude und seiner Familie sind tatsächlich auch in der zweiten Fortsetzung von großem Interesse für das Publikum. Man kennt sie nun, diese streitlustige französische Familie, fühlt – nach je eigenem Identifikationsbedarf – mit den einzelnen Familienmitgliedern mit und hat stets die Gewissheit, dass am Ende alles gut wird. Ein besonderes Häppchen – neben den schmackhaften Köstlichkeiten – bilden auch die musikalischen Vorprogramme. Traf auch die weitere Auswahl an Film und Musik den Geschmack des Publikums?

Die schmackhaften, zumeist vegetarischen Köstlichkeiten sowie die reiche Auswahl an Getränken sind uns wichtig in dem Wunsch, unsere Gäste nicht nur cineastisch und akustisch, sondern auch kulinarisch zu verwöhnen. Hinsichtlich der Musik haben wir uns um größtmögliche Vielfalt bemüht und erfahren dürfen, dass alle Bands von dem jeweiligen Publikum sehr geschätzt wurden.

Was die Filme betrifft, so wählten wir den nicht mehr ganz neuen Film „À la carte“ aus, weil er mit seinem Setting absolut perfekt zu unserem Aufführungsort passte. Weit über 100 Gäste haben sich daran erfreut. Als ausverkauft darf man wieder die letzte Veranstaltung mit „Glück auf einer Skala von 1-10“ bezeichnen. Die vielfach geäußerte Dankbarkeit für diesen Abend hat uns sehr berührt. Vollkommen neu war die Erfahrung mit einem Film in Originalsprache mit Untertiteln. Die Kooperation mit der Atlantischen Akademie machte es möglich, den Kultfilm „Grüne Tomaten“ zu zeigen, was, wenngleich um ein Weniges schwächer besucht, spürbar sehr goutiert wurde. Als Programmkino mit zumeist Arthaus-Programm hat man es etwas schwer, die Jugendlichen zu gewinnen. Insofern empfanden wir die Anzahl der vielen jungen Zuschauer anlässlich der Vorstellung mit „Phantastische Tierwesen: Dumbledors Geheimnisse“ am Schwimmbad Alsenborn als herzerwärmend.

Vor neue Herausforderungen stellte uns die spannende Imsbacher Kulisse vor der Weißen Grube, die einen anderen Leinwandaufbau erforderte als der Hof. Doch unsere Jungs fanden sowohl dafür als auch für die Kommunikation mit Petrus eine Lösung, sodass auch dieser letzte Abend mit der Band um Lokalmatadorin Djulia und mit dem warmherzigen Film „Pride“ bei trockenem Wetter und sehr gutem Besuch erfolgreich über die Bühne gehen konnte. Ein sehr glücklicher Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe also.

Elf Veranstaltungen gab es im vergangenen Jahr, nur sieben diesen Sommer und das, obwohl das Wetter mitspielte und es die Menschen regelrecht nach draußen drängte.

Die geringere Anzahl der Open-Air-Veranstaltungen hängt mit der Tatsache zusammen, dass es im Gegensatz zu 2021 keinerlei Kooperation mit „Trafo“ gab. Die inzwischen verschärften Vorgaben der Fördermittelgeber bauen vollständig auf Beteiligungsprozesse innerhalb der jeweiligen Ortschaften. Im August erhielten wir die endgültige Nachricht seitens des „Trafo“-Teams, dass leider kein Ort die erforderlichen Bedingungen für eine Open-Air-Veranstaltung erfüllt. Umso glücklicher sind wir, dass wir mit den sieben Veranstaltungen knapp 1000 Zuschauer erreichen und hoffentlich auch glücklich machen konnten.

Ein Wort noch zu den Preisen. Ist der Eintritt gleichgeblieben oder schlägt die Teuerungsrate auch auf die Filmbranche durch?

Die Open-Air-Eintrittspreise mussten noch nicht erhöht werden.

Als Jurymitglied sind Sie unmittelbar im Anschluss bei der Filmbewertungsstelle Wiesbaden in Schloss Biebrich gefragt. Geben Sie uns einen kurzen Einblick.

Bei der Filmbewertungsstelle (FBW) Wiesbaden werden Filme begutachtet und im Idealfall mit den Prädikaten „wertvoll“ oder „besonders wertvoll“ ausgezeichnet. Die Bundesländer benennen Menschen aus verschiedenen Medienbereichen, die bei der FBW als unabhängige Gutachter in jeweils fünfköpfigen Jurys eine Woche lang Filme sichten und bewerten. Zum Kreis der rheinland-pfälzischen Jurymitglieder gehörend, habe ich die Freude, auf diese Weise stets brandneue Filme sehen und an lebhaften Diskussionen teilnehmen zu dürfen.

Ihr Wunsch von 2021 nach Weltfrieden und einem Jahr ohne Pandemie hat sich nicht erfüllt. Sind Sie neuen oder fortlaufenden Verordnungen gegenüber gewappnet?

Das Jahr 2022 ist zwar nicht pandemiefrei, aber zumindest gab es die Einschränkungen des Vorjahres nicht mehr. Das hat unsere Kinoarbeit ganz ungemein erleichtert. Es wird uns notfalls schnell wieder möglich sein, Desinfektionsmittel bereitzustellen, Sitzreihen abzusperren, irgendwelche Tests oder Pässe zu prüfen und notfalls die Masken aufzusetzen – die entscheidende Frage ist letztendlich jedoch die, ob die Besucher bereit sind, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, um den Kinos, wie natürlich auch anderen Kulturstätten, Einzelhandelsgeschäften und so weiter die Chance auf ein Weiterleben zu geben.

Was soll 2023 bringen?

Neben dem erwähnten Weltfrieden ein stärkeres Bewusstsein dafür, was ein Jeder selbst zu leisten vermag, um Dorf, Stadt und Land auf bestmögliche Weise zu prägen und zu einem in jeder Hinsicht lebenswerten Ort zu machen.