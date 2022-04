Investitionen in Kindertagesstätte, Spielplatz und Bauland sieht der Eulenbiser Haushaltsplan für dieses Jahr vor. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde er einstimmig beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 37.943 Euro aus. Der Finanzhaushalt ein Minus von 11.320 Euro.

Janina Braun von der Verbandsgemeindeverwaltung erläuterte den Ratsmitgliedern das Zahlenwerk. Im Ergebnishaushalt sind die größten Einnahmen die Steuern mit 396.200 Euro. Zuwendungen und allgemeine Umlagen schlagen mit 459.852 Euro positiv zu Buche. An Leistungsentgelten sollen 81.523 Euro eingenommen werden. Sonstige laufende Erträge sind mit 21.425 Euro eingeplant. An Aufwendungen erwartet die Gemeinde Personalkosten von 357.830 Euro, die Kreisumlage in Höhe 209.000 Euro und die Verbandsgemeindeumlage mit 188.000 Euro. Sach- und Dienstleistungen schlagen mit 115.735 Euro zu Buche, Abschreibungen mit 119.415 Euro. Diesen stehen jedoch 92.618 Euro Auflösungen auf der Ertragsseite gegenüber. Für sonstige laufende Aufwendungen sind 17.950 Euro eingestellt.

131.000 Euro für Investitionen

Für Investitionen sind 131.000 Euro eingeplant. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind mit 77.800 Euro vorgesehen, so dass hier ein Minus von 53.200 Euro besteht, welches aus dem eigenen Kassenbestand finanziert werden könne. Dieser beträgt zum Jahresbeginn 172.813 Euro, erläuterte Braun.

Wesentliche Maßnahmen stünden an der Kindertagesstätte an, wofür 20.000 Euro bereitstehen. Für den Spielplatz Lindenstraße sind 30.000 Euro veranschlagt. Für die Schaffung von Bauland sind ebenfalls 30.000 Euro eingestellt. In Gemeindestraßen sollen 30.000 Euro investiert werden. Weitere 5000 Euro sind für die Grünflächen und 6000 Euro für den Friedhof sowie 10.000 Euro für das Bürgerhaus geplant. Ebenfalls aus dem Kassenbestand könne man eine Sondertilgung von 70.667 Euro des Darlehens vornehmen. Die Darlehensrestsumme würde sich dann auf 150.000 Euro belaufen.