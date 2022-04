Als guten Haushalt bezeichnete Ortsbürgermeister Walter Altherr (CDU) den Etat für das Jahr 2022. Im Ergebnishaushalt ist ein Überschuss von 131.210 Euro geplant, der Finanzhaushalt weist ein Plus von 27.340 Euro aus.

Einstimmig hat der Ortsgemeinderat das Zahlenwerk beschlossen. Als größte Investitionen nannte Altherr die Neuanlegung eines Bolzplatzes und den Straßenbau im Neubaugebiet „Wasserschep“. Auch die Herstellung eines Urnengrabfeldes sowie Betriebsausgaben für das Gemeindezentrum und für die Kindertagesstätte seien eingeplant. Insgesamt würden 152.000 Euro investiert.

1,85 Millionen Euro sind im Ergebnishaushalt an Aufwendungen eingeplant. Ihnen stehen Erträge in Höhe von 1,98 Millionen Euro gegenüber. Die größten Einnahmenquellen sind die Steuern mit 1,174 Millionen Euro, was 60 Prozent der Gesamteinnahmen ausmacht. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (398.820 Euro), Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (111.490 Euro), sonstige laufende Erträge (269.030 Euro) kommen noch obendrauf. Ausgaben sind unter anderem die Personalkosten mit 497.210 Euro sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 264.790 Euro. Die Abschreibungen sind mit 215.790 Euro angesetzt. Umlagen an den Kreis sind 382.450 Euro zu zahlen, wobei die Gemeinde aufgrund eines Gerichtsurteils an Kreisumlagen aus den Vorjahren 27.250 Euro zurückbekommt. Die Verbandsgemeindeumlagen betragen 395.580. Für sonstige Aufwendungen stehen 38.320 Euro zur Verfügung.