Das kleine Käfer-ABC: In den ehemaligen Fischteichen im Karlstal leben sie, aber auch in so manchem Gartenteich: die Gelbrandkäfer. Gerade weil sie räuberische Gesellen sind, sollten sie von Naturfreunden und Gartenbesitzern geschätzt werden.

Der Herbst ist für die Gelbrandkäfer Paarungszeit. Die Männchen halten mit ihren Saugnapf-bewährten Vorderbeinen die Weibchen fest und begatten diese. Danach tauchen die ausgewachsenen Käfer bis zum Frühjahr unter, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Dytiscus marginalis lebt hauptsächlich im Wasser. „Die Käfer können aber auch fliegen“, berichtet Jürgen Ott, promovierter Biologe aus Trippstadt. Er beobachtet die in der Pfalz noch häufig vorkommenden braunen bis olivgrünen Schwimmkäfer mit dem markanten gelben Körperrand in seinem Biotop im Karlstal.

Während der Gelbrandkäfer in den wärmeren Monaten bis zu sieben Mal pro Stunde seinen Hinterleib aus dem Wasser streckt, um Luft unter seinen Deckflügeln zu sammeln, die er dann unter Wasser verbraucht, ist dies im Winter nicht nötig. Dann senken die Tiere ihre Aktivität und damit ihren Sauerstoffverbrauch so ab, dass sie im Nassen bleiben können. Das Umgebungswasser versorgt sie in dieser Zeit ausreichend mit Sauerstoff.

Weibchen legen rund 1000 Eier ab

Im März und April legen die Weibchen rund 1000 Eier an Wasserpflanzen ab. Wann daraus Larven schlüpfen, hängt von der Temperatur und vom Sauerstoffgehalt des Wassers ab. Mit sechs bis acht Zentimetern sind die Jungtiere recht groß – die adulten Tiere erreichen gerade einmal um die drei Zentimeter Körpergröße – und sie begeben sich unverzüglich auf Nahrungssuche. Gefressen wird, was vorhanden ist: Kaulquappen, Larven anderer Insekten und auch Artgenossen. Sogar kleine Fische werden verspeist, wobei die Larven ihre Opfer aussaugen.

Gerade diese räuberische Art ist es, die Gartenteichbesitzer mitunter nicht gerade zu Freunden der Käfer macht. „Sie sind schon gefräßig“, weiß Ott, schränkt aber ein: „Sie können nur kleinere Fische fressen.“ Außerdem ernähren sie sich auch von Aas und spielen damit eine „sehr wichtige regulatorische“ Rolle im Gewässer, stellt der Biologe klar. Sie leisteten damit einen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht. Daher sollten sie keinesfalls bekämpft werden, auch wenn sie nicht explizit unter Schutz stehen. „In einem natürlichen System sind sie nützlich und nehmen auch nicht überhand“, ist Ott überzeugt.

Nahrung für Fische, Libellenlarven und Molche

Zumal sie natürlich auch selbst, besonders als junge Larven, anderen Tieren als Nahrung dienen. Fische, große Libellenlarven und Molche erbeuten sie gerne. Allerdings seien die Dytiscus-Larven durchaus wehrhaft, berichtet Ott, und die ausgewachsenen Käfer schützten sich sehr gut durch ihren Panzer.

Im Gegensatz zu ihren Eltern, die den Winter unter Wasser verbringen, machen sich die Larven am Ende ihrer Jugendzeit auf den Weg an Land. Dort verpuppen sie sich und durchlaufen die Metamorphose zum Käfer, als der sie dann im Frühling schlüpfen.