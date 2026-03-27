Mit dem Kreisel ist auch die Ortseinfahrt in Weilerbach mehrere Wochen gesperrt. Das sorgt für gefährliche Fahrmanöver, Frust bei Geschäften aber auch manch kreative Idee.

„Wir sind tot“, drückt es Claudia Mai kurz, aber deutlich aus. Die Pächterin der Aral-Tankstelle in Weilerbach, die an der Hauptstraße kurz hinter dem zurzeit gesperrten Kreisel liegt, spürt die Auswirkungen der dortigen Baustelle auf ihr Geschäft stark. Seit dem 4. März sind der Kreisel und alle Ab- und Zufahrten am Ortseingang voll gesperrt, da die Fahrbahn erneuert wird. Laut Plan soll dieser Zustand auch noch weitere vier Wochen anhalten – bis zum 21. April. Die eingerichtete Umleitung führt über das Gebiet Auf dem Immel. Von der eigentlichen Ortseinfahrt am Kreisel sind es über diesen Weg bis zur Weilerbacher Hauptstraße etwa fünf Kilometer mehr zu fahren. Betroffen von der Sperrung sind sowohl die Geschäfte im Ort selbst als auch die, die rund um den Kreisel angesiedelt sind.

Hier wurde zwar eine Behelfszufahrt hinter dem Edeka eingerichtet: „Die hilft aber tatsächlich vor allem den Märkten auf dieser Seite“, sagt Bürgermeister Ralf Schwarm (SPD). Auch Mais Tankstelle profitiert von diesem zusätzlichen Umleitungsangebot wenig. Der Weg zu den Einkaufsmärkten auf der anderen Kreiselseite wird von der Hauptstraße über die Danzigerstraße umgeleitet – die Tankstelle liegt auf dem toten Stück dahinter. „Wir hoffen, jetzt die Zeit zu überstehen“, so Mai.

Firmenjubiläum in der Baustellenzeit

Trotz besagter Behelfszufahrt hinter ihrem Geschäft spürt auch Anastasia Kromer-Haag, Geschäftsführerin des Edeka, die Auswirkungen der Baustelle. Aktuell verzeichne sie einen Umsatzrückgang von 20 bis 30 Prozent, die Bäckerei habe sogar Verluste von etwa 45 Prozent. „Natürlich ist die Zufahrt gut, so können die Leute von der Landstraße zu uns kommen, Verluste haben wir aber dennoch“, sagt sie. Mit Aktionen und Angeboten versuchen sie und ihr Team, trotz Sperrung, auf sich aufmerksam zu machen. So verteilten sie Flyer und Brötchentüten an wartende Autofahrer an der Ampel und belohnen die Kunden, die aktuell zu ihnen finden, mit Rabatten und Sonderaktionen. „Das kostet ja aber auch Geld und das bei ausbleibendem Umsatz“, gibt Kromer-Haag zu bedenken.

Auch ihr Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen in der Karwoche falle in die Baustellenzeit. Auch dafür seien Kunden-Aktionen geplant. Ostern sei außerdem neben Weihnachten die Hauptsaison. „Fehlender Umsatz ist das eine. Das andere ist, dass viele Oster-Süßwaren stehen bleiben und diese nach dem Ostergeschäft nicht mehr verkauft werden können“, sagt Kromer-Haag.

Die Umleitung auf dem Immel – mit Hinweis auf die Einkaufsmöglichkeiten. Foto: Leandra Philipp

Herausfordernd auch für Lidl und Penny

Die Filialen der Supermarkt-Ketten Lidl und Penny bestätigen ebenfalls, dass die Kundenzahlen seit Beginn der Baustelle zurückgegangen sind. Die Sperrung stelle für ihre Filiale eine Herausforderung dar, was sich auch auf den Umsatz spürbar auswirke, teilt eine Sprecherin der Penny Markt GmbH mit. „Gleichzeitig haben wir Verständnis dafür, dass solche Maßnahmen notwendig sind und letztlich der Infrastruktur vor Ort zugutekommen. Wir freuen uns sehr über jede Kundin und jeden Kunden, der den Weg zu uns findet“, fährt sie fort.

Schnitzeljagd durch die Umleitungen

Auch Zemo, ein Betrieb für Fleischzerlegung mit Verkauf vor Ort liegt zurzeit auf der Kreiselseite ohne direkte Zufahrt von der Landstraße. „Wir merken es schon deutlich“, bestätigt Geschäftsführerin Eva Moser. Aber die Not macht erfinderisch. Mit Aktionen und Eigeninitiative versuchen sie und ihr Team den Kundenschwund während der Baustellenzeit aufzufangen. So wurden die Öffnungszeiten um eine Stunde von 18 auf 19 Uhr verlängert, sodass die Kunden den Berufsverkehr umgehen können.

Außerdem hat der Betrieb eigene Schilder aufgehängt, um den Kunden zu helfen, trotz Umleitung zu ihnen zu finden. Und die Maßnahmen mit einer Aktion verbunden: Wer vier dieser Schilder fotografierte und vorzeigen konnte, bekam vier Schnitzel geschenkt – eine waschechte Schnitzeljagd. „Wir versuchen jetzt aus einer Situation, die wir nicht ändern können, das Beste zu machen. Die Verantwortlichen sind ja bemüht“, sagt Moser.

Auf Beschwerden eingehen

Das Beste aus den Umständen zu machen, könnte auch Schwarms (SPD) Leitspruch in der Situation sein. Mit Ortsbürgermeister Jochen Kassel (CDU) sei er in ständigem Austausch. Der bekomme wiederum täglich Anrufe und Nachrichten zu dem Thema. Auch mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) sei man in Kontakt. Wo es möglich sei, versuchten Kassel und auch Schwarm auf die Anliegen der Bürger einzugehen; viel könne im Gespräch geklärt werden.

Zum Beispiel, warum manche Wirtschaftswege nicht freigegeben werden oder warum in kleineren Straßen kein Parkverbot verhängt wird, um den zusätzlichen Verkehr besser durchzulassen. Beim ersten Punkt ginge es darum, Rettungswege offen zu halten. Beim Thema Parkverbot beschwerten sich die Anwohner. Sie befürchteten wiederum, dass sich bei freier Fahrt nicht mehr an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten werden könnte. Mitspracherecht bei den Umleitungen und dem Zeitraum haben VG und Gemeinde nicht. Für die Baustelle ist der LBM verantwortlich.

Autos auf dem Radweg

„Es wird oft geschimpft, wenn die Straßen schlecht sind, dann müssen sie aber auch irgendwann mal gemacht werden“, gibt Schwarm zu bedenken. Sein Appell an alle Autofahrer: sich wenn möglich an die Umleitungen zu halten. Die seien nicht ohne Grund so weitläufig festgelegt worden. Dort, wo Ortskundige kleinere Straßen nehmen, käme es schnell zu stockendem Verkehr. Solche Seitenstraßen zu benutzen sei natürlich nicht verboten, aber eben auch nicht optimal.

An die Verkehrsregeln müsse sich aber in jedem Fall gehalten werden. Fahrer seien bei der Behelfszufahrt schon links abgebogen – obwohl das ausdrücklich nur nach rechts erlaubt ist und dann auf eine mobile Leitplanke am Mittelstreifen gestoßen. Die Folge: Sie sind über mehrere Meter als Geisterfahrer auf der Landstraße unterwegs. Und auch in der Unterführung für Radfahrer seien schon Autos gesichtet worden. Beides Aktionen, die nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere schwer gefährden.