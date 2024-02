Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der Suche nach der kargen Winteräsung lassen sich in diesen Wochen Rehe immer wieder an den Waldrändern oder auf dem freien Feld beobachten. Aber etwas ist anders als sonst. Was ist mit dem Gehörn der Böcke los?

Grüne Rapsäcker sind für die als Feinschmecker bekannten Rehe im grauen Winterfell von besonderer Anziehungskraft. Dem aufmerksamen Naturbeobachter wird kaum entgehen, dass man unter