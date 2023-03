Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Trend zum Huhn ist seit Beginn der Corona-Pandemie ungebrochen. Wo aber kommen all die Hühner auf einmal her und was hat das Huhn mit der Petition zum Erhalt der ländlichen Kultur zu tun?

Hühner waren ja schon immer gefragt. Ob als Eierlieferant, als Suppenhuhn oder in der männlichen Variante als halbes Hähnchen. Nun, seit Monaten ist das Federtier auch als Begleiter mit Familienanschluss