Flüchtlinge, die sich in Deutschland selbstständig machen wollen, haben es oft nicht leicht. Der Syrer Jomaa Ismail (40) hat es geschafft. Im November 2020 eröffnete er die Änderungsschneiderei Afrin.

Afrin ist nicht nur der Name der Schneiderei in der Trippstadter Straße. Jomaa Ismail wurde in der syrischen Stadt Afrin geboren. Selbstständig handeln ist für ihn sehr wichtig.