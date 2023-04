Welche Areale in der Verbandsgemeinde würden sich für Photovoltaik eignen? Damit befasste sich jetzt der Verbandsgemeinderat.

Die Fachleute des Planungsbüros igr aus Rockenhausen waren damit beauftragt worden, geeignete Flächen mit wissenschaftlichen Methoden zu finden. Nach genau bestimmten Kriterien würden Flächen von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, erläuterten Tina Lüer und Hartmut Jopp vom Büro igr. Dies gelte für Räume, die „aufgrund ihrer aktuellen Nutzung, ihrer Bedeutung für den Naturschutz, ihrer Zielvorgaben der Regionalplanung sowie ihres Bodenpotenzials in Konflikt mit Freiflächen-PV-Anlagen stehen“. Als Ergebnis lag am Donnerstagabend das Standortkonzept vor, das sich der Verbandsgemeinderat vorstellen ließ und für gut befand.

Im Verbandsgemeindegebiet hätten 34 gut geeignete Gebiete mit einer Gesamtgröße von 720 Hektar ermittelt werden können. Elf Areale seien als bedingt geeignete Flächen einzustufen. Hierbei nannten die Planer Gebiete mit einer Größe von 99 Hektar. Abzüglich der bereits vorhandenen PV-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtgröße von 22 Hektar könnten nach den Worten der Fachleute demnach mindestens weitere 106 Hektar an PV-Freiflächenanlagen ausgewiesen werden. Bestimmte Bereiche sollten nach den Vorgaben der Planer ausgeschlossen werden. Dazu zählten der bebaute und auch unbebaute Innenbereich von Siedlungen. Ebenfalls fielen durch das Auswahlraster neben den Wohn- und Mischgebieten auch sogenannte Gemeinbedarfsflächen und die bestehenden Grünflächen und Sportanlagen.

Ertragspotenzial des Bodens

Hinsichtlich des Naturschutzes kommen nach den Worten der Planer beispielsweise Lebensräume von Tieren und Pflanzen, die nach EU-Recht geschützt sind, für die PV-Nutzung nicht in Frage. Dasselbe gelte auch für Naturdenkmäler, gesetzlich geschützte Biotope oder aber das Biosphärenreservat in der Kern- und Pflegezone. Photovoltaik-Freiflächenanlagen hätten aufgrund ihrer Fundamente Auswirkungen auf das Bodenpotenzial. Besonders empfindliche Böden würden daher von der Nutzung ausgeschlossen. Des Weiteren sei das Ertragspotenzial des Bodens als Grundlage für die Landwirtschaft zu berücksichtigen. Gebiete, die durch schwache Ertragsfähigkeit der Böden deutlich hinter dem Durchschnitt zurückblieben, seien eigentlich für die PV-Nutzung besonders gut geeignet. In der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn handele es sich dabei um die Gemeinden Waldleiningen, Frankenstein und Neuhemsbach. Dort sei allerdings Wald vorherrschend.

Auf einer Übersichtskarte präsentierten die Sprecher des Büros alle Siedlungs-, Naturschutz- und Bodenausschlussflächen überlagert dargestellt. Im Verbandsgemeindegebiet verblieben damit 86 ausschlussfreie Flächen mit einer Gesamtgröße von 1532 Hektar. Diese Gebiete unterlägen allerdings keinem „harten“ Ausschlusskriterium und würden im nächsten Schritt hinsichtlich der Vorgaben der Regionalplanung überprüft. Die Räte der Ortsgemeinden hätten dabei ein gewichtiges Wort mitzureden. Im Anschluss an die Vorstellung des gesamträumlichen Standortkonzepts wurde die Aufstellung eines „sachlichen Teilflächennutzungsplans“ zur Ausweisung von Flächen für die Photovoltaiknutzung beschlossen.