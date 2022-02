Das Forstamt Kaiserslautern nimmt den Holzeinschlag um gut 20 Prozent zurück und setzt den Schwerpunkt auf die nächsten Baumgenerationen. Ob all das Handeln mit Blick auf den Klimawandel genügt?

Der Wald leidet. Der Borkenkäfer frisst sich durch die Fichten, Buchen- teils Eichenkronen sehen traurig aus, weil es alte Bäume nicht mehr schaffen, Wasser bis in die hohen Gipfel zu pumpen. Douglasien und Kiefern wirken mitunter nicht mehr so vital, sehen eher kümmerlich aus. Laut den Experten besitzt ein mit unterschiedlichen Baumarten durchmischter Wald, so wie er sich rund um Kaiserslautern zeigt, einen kleinen Zukunftsvorteil. Aber reicht das?

„Wir müssen sehr genau beobachten, was mit welcher Baumart passiert und obendrein noch vorsichtiger und noch vorsorgender agieren als bisher schon“, äußert sich Ute Fenkner-Gies, bis vor kurzem Leiterin am Forstamt Kaiserslautern. Der Wald ist bekanntlich auch Holzlieferant. So ein Baum wächst prächtig, wenn es ihm gut geht. Es geht aber kaum einem Baum gut. Das bedeutet: Bei allen Baumarten wächst wohl weniger Holz als in früheren, kühleren, feuchteren Jahren nach. Und nun?

Wald nicht überfordern

„Wir wollen niemals mehr, sondern immer etwas weniger entnehmen, als im gleichen Zeitraum nachwachsen kann“, verweist die Forstamtsleiterin darauf, dass in einer verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung der Einschlag von Holz in dieser Situation etwas zurückgenommen werden muss, um auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein.

Das Forstamt hat laut Fenkner-Gies bereits in den vergangenen Jahren deshalb den vollen geplanten Hiebsatz nicht mehr genutzt. „Wir sind deutlich darunter geblieben.“ Etwa 80 Prozent der bisherigen Menge sei eingeschlagen worden. Im Reichswald sei sogar auf unter 75 Prozent reduziert worden. „Der Reichswald ist jetzt schon weniger vorratsreich als der übrige Staatswald. Das liegt unter anderem daran, dass ein größerer Flächenanteil im Bruch liegt, in dem wir viele junge Wälder haben, mit weniger Holzvorrat“, so die Erklärung von Fenkner-Gies, die in jedem Fall sicher gehen will, dass der Wald nicht überfordert wird und eine Reserve an Holzvorrat weiter aufgebaut werden kann.

Auf heimisches Holz setzen

„Wir stellen den nachwachsenden, vielseitigen, tollen Rohstoff Holz unter unseren stark kontrollierten Bedingungen weiter zur Verfügung“, sagt die Expertin. Heimisches Holz spielt für sie in der Klimakrise eine bedeutsame Rolle. Holz müsse gerade auch in der Bauwirtschaft die „grauen“ Baustoffe noch mehr ersetzen. Einheimisches Holz zu nutzen, sei zudem allemal besser, als es von irgendwo auf der Welt weit her zu transportieren.

Das Forstamt reagiert aber nicht nur mit eingebremsten Holzfällungen auf die Klimaherausforderungen. Längst ist der Forst auch dazu übergangen, in älteren und deshalb stärker gefährdeten Wäldern früh die nächste Generation an Bäumen zu etablieren. „Am liebsten ist uns hier die Naturverjüngung, die eine gute, ungestörte Wurzelentwicklung und angepasstes Wachstum verspricht“, sieht Fenkner-Gies in dem, was die Natur von sich aus anbietet, den besten Weg.

Nächste Waldgeneration breit aufstellen

Trotzdem mischt der Forst – wo notwendig – auch andere Baumarten ein, will so die nächste Waldgeneration breit aufstellen. Denn es weiß ja niemand genau, wie welche Baumart auf sich weiter verändernde Bedingungen reagiert. Deshalb deuten die Zeichen auf einen Mehrgenerationen-Wald, der zudem gut gemischt – Buche, Eiche, Tanne, Linde, Kiefer, Ahorn, Flatterulme – aufwachsen soll. All dies reduziert laut Fenkner-Gies auch das Risiko von großen Kahlschlägen.

„Das verstehen wir heute unter naturnaher Waldwirtschaft, die auf die Klimaherausforderungen reagiert“, fasst sie das zukunftsgerichtete Vorgehen des Forstes zusammen. Dem Klimawandel im Wald zu begegnen, setzt für Ute Fenkner-Gies voraus, den Holzvorrat weiter aufzubauen, einen gemischten Mehrgenerationenwald anzulegen und zu pflegen sowie umsichtige, vorsichtige und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Zudem müsse immer beobachtet werden, ob all das, was getan wird, auch genügt.