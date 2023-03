Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der altersgerechte Umbau oder energiesparende Baumaßnahmen an älteren Häusern sind teuer. Verbandsbürgermeister Harald Westrich (SPD) und Ortsbürgermeister Ero Zinßmeister (FWG) erklärten in der Ratssitzung am Donnerstagabend, dass die Kosten dafür unter bestimmten Bedingungen in voller Höhe beim Finanzamt geltend gemacht werden könnten. Mit der Festlegung eines Sanierungsgebiet schafft der Rat die Grundlage dafür.

„Vor allem Gebäude aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren weisen aus heutiger Sicht meist bedeutende bauliche Missstände auf“, sagte Westrich.