Das Pfarrheim am Schulhübel, das Pfarrhaus in der Schulstraße und das Anwesen Hauptstraße 49 in der Ortsgemeinde Weilerbach werden abgerissen. Das und die weitere städtebauliche Entwicklung Weilerbachs wurden in der Ratssitzung am Dienstag auf den Weg gebracht.

Für alle drei Abrissarbeiten hatte eine Firma aus Otterberg jeweils das günstigste Angebot gemacht, wie Ortsbürgermeister Horst Bonhagen (SPD) erläuterte. Die Maßnahme