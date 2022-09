Auch in Mehlbach wird es in den öffentlichen Gebäuden im Winter kälter. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung beschlossen, die Raumtemperatur in allen öffentlichen Gebäuden auf maximal 19 Grad Celsius zu beschränken. In allen Einrichtungen für sportliche Aktivitäten sind 17 Grad vorgesehen, in der Schule und der Kindertagesstätte sollen die Räume auf höchstens 20 Grad geheizt werden. Die Maßnahmen sind zunächst auf einen Zeitraum von sechs Monaten während der Heizperiode im Winter 2022/23 begrenzt. Eine Schließung der Turnhalle in der Pfalzwaldhalle im Januar und Februar, wie es die Verbandsgemeinde vorgeschlagen hatte, wurde ebenfalls beschlossen. In dieser Zeit soll es dort 12 Grad kalt bleiben. Sollten umliegende Gemeinden eine Schließung ihrer jeweiligen Hallen ablehnen, will der Mehlbacher Gemeinderat nochmals über diesen Punkt beraten und eventuell auch die Mehlbacher Halle offenlassen.