Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In welchem Steinbruch gibt es den passenden Muschelkalk-Sandstein für die Fassade ? Und wo die 50er Jahre typischen Fenster, die sich an einer mittleren Achse drehen lassen? Der „Tag der Architektur“ am kommenden Sonntag gewährt Besuchern der Kreisverwaltung Einblicke in das sanierte Gebäude.

Das Behördenhaus in der Lauterstraße wurde zwischen 1956 und 1960 erbaut. Die Fassade mit ihren bauzeittypischen Fenstern nach heutigen energetischen Anforderungen zu sanieren –