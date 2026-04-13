Rund um den geschmückten Brunnen auf dem Marktplatz herrscht bereits jede Menge Trubel, als Bürgermeister Ralf Hechler am Sonntag das Ramsteiner Frühlingsfest eröffnet.

Der traditionelle Fassbieranstich durch den Stadtchef scheint reine Formsache zu sein, schließlich verfügt Hechler über reichlich Routine. Doch diesmal ist das Glück nicht auf seiner Seite. Der Zapfhahn bricht oben ab und wird unbrauchbar. Die Frühlingsfest-Besucher müssen dennoch nicht auf ihr obligatorisches Freibier verzichten. Kurzerhand wird das Fass an die vorhandene Zapfanlage angeschlossen, sodass das kühle Nass doch noch zügig unter das wartende Volk gebracht werden kann.

Nicht nur ihren Durst können die Gäste jetzt stillen, auch an den vielen Essensständen wird viel geboten. Wer es amerikanisch möchte, greift beispielsweise zu Corndogs (frittierte Wiener Würstchen im Maisteigmantel), während viele Naschkatzen für die „Rostigen Ritter“ Schlange stehen.

Knapp 30 Stände haben sich für das Frühlingsfest, das vom Gewerbering veranstaltet wird, angemeldet. Organisator Joe Felka berichtet, dass die Veranstaltung komplett ausgebucht sei. Wer auf der Suche nach kreativen Artikeln ist, wird schnell fündig – von Kissenbezügen über Taschen bis hin zu schicken Kopfbedeckungen.

Blumenbomben zum Aussäen

Besondere Akzente setzen regionale Ausstellerinnen. Melissa Thul aus Queidersbach ist zum ersten Mal mit handgefertigten und personalisierbaren Schätzen dabei – von Holzbrettchen mit frechen Sprüchen bis hin zu Blumenbomben zum Aussäen für den heimischen Garten. Ein paar Stände weiter konzentriert sich Jessica Fuchs von „Ankermädel“ ganz auf das pfälzische Kultobjekt schlechthin: das Dubbeglas. Neben edlen Varianten mit echten Swarovski-Steinen präsentiert sie praktische Tragebehältnisse für Weinwanderungen und sogar Lichterketten im Mini-Dubbeglas-Design, damit das Pfalz-Gefühl auch zu Hause hell erleuchtet.

Eine amerikanische Familie hat es sich vor dem schön geschmückten Brunnen gemütlich gemacht und erklärt auf Nachfrage, dass sie in Ramstein wohne und immer gern auf die ganzen Feste komme, die es dort so gibt. Eine weitere Familie aus der Stadt freut sich darüber, am Sonntag einkaufen gehen zu können. Denn zum Frühlingsfest haben auch Geschäfte in Ramstein geöffnet.

Entspannter Sonntagseinkauf

Die kleinen Besucher werden natürlich nicht vergessen. Für sie gibt es ein lustiges Fahrgeschäft, das schon vor der offiziellen Eröffnung um 12 Uhr in Gebrauch war.

Parallel zum Treiben auf dem Marktplatz laden die Geschäfte der Innenstadt von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Besonders der Edeka-Parkplatz füllt sich schnell mit Kunden, die die Gelegenheit für einen entspannten Sonntagseinkauf nutzten. Doch nach dem Fest ist bekanntlich vor dem Fest: Der nächste Höhepunkt lässt in Ramstein nicht lange auf sich warten. Vom 24. bis 26. April findet bereits das dritte Mittelalterliche Spektakulum statt.