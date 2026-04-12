Die Gaststube ist holzgetäfelt, die Stühle sind rot gepolstert. Wer „Zum Ochsen“ in Hauptstuhl geht, erwartet gutbürgerliche Küche. Doch er erhält auch ganz anderes.

Seit 1812 steht das alte Bauernhaus in der Hauptstraße gegenüber der Kirche von Hauptstuhl. Gastronomie und Metzgerei hat es beherbergt, zuletzt nur noch die Wirtschaft „Zum Ochsen“, die untrennbar mit dem Namen Spanier verbunden ist. Doch Peter Spanier, der quasi in der Gaststube aufgewachsen ist und diese nach dem Tod seiner Mutter allein geführt hat, wollte kürzertreten. Und fand nun in Sumontra Willenbacher eine Nachfolgerin.

Und das kam so: Boonma Frank, die aus Thailand stammt, arbeitet bereits seit elf Jahren in der Küche des „Ochsen“. Als ihre Nichte Sumontra in Thailand ihr Studium in Business Marketing abgeschlossen hatte, wollte sie eigentlich nur die Tante in der Pfalz besuchen. Doch hier verliebte sie sich in Klaus Willenbacher, einen echten Hauptstuhler. Sie heiratete ihn und blieb in Deutschland. Willenbacher ist mit der Familie Spanier weitläufig verwandt. Und als dann Peter Spanier bekundete, einen Nachfolger für das Restaurant zu suchen, da zeigte Sumontra Interesse. Eine Weile arbeitete sie mit und es zeigte sich: Es passt. Zum 1. Februar übernahm sie das Gasthaus, der ehemalige Inhaber bleibt noch als „Mädchen für alles“.

Koch könnte längst in Rente sein

15 Personen sind heute im „Ochsen“ beschäftigt – Voll- und Teilzeitkräfte ebenso wie Aushilfen. Fast alle stammen aus Hauptstuhl. Geboten wird nach wie vor eine gutbürgerliche Küche. Doch seit geraumer Zeit gibt es auch thailändische Gerichte, bislang etwa beim Sommerfest im weitläufigen Biergarten. Seit Sumontra Willenbacher das Gasthaus übernommen hat, gibt es vermehrt thailändische Küche, vor allem mittwochs. Da stehen beispielsweise gebratene Nudeln in Thai-Soße mit Hähnchen oder Garnelen auf der Karte, Grüner Curry oder Tagliatelle mit Chili-Basilikum-Pesto und Garnelen. Das asiatische Essen komme gut an bei den Gästen.

Ansonsten setzt Koch Eckhardt Schneider auf Bewährtes wie Salate, Schnitzel und Steaks, hat aber auch Vegetarisches auf der Karte. Weiterhin gibt es eine Tagesempfehlung, auch die Freunde von Fischgerichten kommen auf ihre Kosten. „Braten werden besonders gut angenommen, etwa ein Lammbraten an Ostern“, berichtet Schneider. Er hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt, seinen Meister als Koch gemacht und die ganze Welt bereist. Nach 51 Jahren Berufserfahrung hätte er längst in Rente gehen können – doch die Arbeit im „Ochsen“, die mache ihm nach wie vor Spaß. „Ich schneide und klopfe die Schnitzel noch selbst“, schildert er und betont, dass die Karte nicht zu groß sei, damit nur frische Produkte verwendet werden können.

Gäste kommen aus großer Entfernung

„Unsere Gäste kommen aus einem weiten Umkreis von Saarbrücken bis Hauenstein“, weiß der Koch. Das führt er darauf zurück, dass es nicht mehr viele Gaststätten mit einem solchen Angebot gebe. Klaus Willenbacher ergänzt, es habe früher sechs Wirtschaften in Hauptstuhl gegeben, nur das Gasthaus „Zum Ochsen“ sei übrig geblieben. Nicht nur die Hauptstuhler kehren hier gerne ein, auch viele Durchreisende – sei es mit dem Auto, Motor- oder Fahrrad, wozu auch die ausgebauten Radwege beigetragen haben. Häufig kommen größere Gruppen in der Gaststätte zusammen, um beispielsweise Geburtstage zu feiern. Das Nebenzimmer, das ebenso wie der Gastraum rund 40 Gäste fasst, bietet genügend Platz für private Feiern.

Die Gaststube trägt eindeutig die Handschrift von Peter Spanier. Mit viel Liebe zum Detail hat er mit hellem Zedernholz, Stühlen und Bänken mit kardinalrotem Bezug eine heimelige, aber moderne Landhausstube geschaffen. Dazu tragen auch die großformatigen Landschaftsfotos an den Wänden bei. Sie zeigen Motive aus Hauptstuhl und der Umgebung. Und die Ausstattung und Gestaltung der Toiletten würde manchem höherklassigen Restaurant zur Ehre gereichen.

Biergarten kann wieder reaktiviert werden

Ein großes Plus des Gasthauses ist der geräumige Biergarten, der durch ein großes Holztor betreten werden kann. Im Innenhof schmücken Gemälde mit bäuerlichen Szenen die Wände – eine Erinnerung an die Zeiten, als Familie Spanier noch Landwirtschaft betrieb. Den sehr großen und beliebten Biergarten musste Spanier zuletzt zwei Jahre lang geschlossen halten – weil ihm Personal fehlte. Das hat sich nun wieder geändert, er will noch letzte Verschönerungsmaßnahmen vornehmen und Blumen pflanzen, ehe der Freisitz mit der schön beleuchteten Platane in der Mitte wieder geöffnet wird.

Der Hausherr bezeichnet es als Glücksfall, dass der Übergang zur neuen Leitung geglückt ist und solch eine familiäre Atmosphäre herrscht. Ihm sei es ein Herzensanliegen gewesen, dass der Gasthof in seinem Sinne und mit einem guten Team weitergeführt wird. „Wir haben immer auf gute Küche gesetzt“, betont Spanier. Die Zeiten hätten sich auch in der Gastronomie geändert. Früher seien beispielsweise die Männer nach dem sonntäglichen Kirchgang noch zum Frühschoppen eingekehrt. Auch habe es Gruppen gegeben, die sich regelmäßig zum Kartenspiel getroffen hätten. All das gebe es heute kaum noch.

Sonntags ist durchgehend warme Küche

Doch einige Traditionen leben auch weiter: So kommt es laut Eckhardt Schneider sehr gut an, dass sonntags ein Mittagstisch angeboten wird: „Wenn Sie einen Platz wollen, müssen sie drei Wochen vorher reservieren.“ Vor allem Ältere nutzten die Möglichkeit, mit der ganzen Familie zum Essen zu gehen. Dass es sonntags bis zum Schluss durchgehend warme Küche gebe, wüssten vor allem Wanderer und Radfahrer zu schätzen, so Spanier. Doch er betont auch: „Das muss alles gestemmt werden.“ Umso glücklicher ist er darüber, in Sumontra Willenbacher eine tatkräftige Nachfolgerin gefunden zu haben.