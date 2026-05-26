Beim Gasthaus Bäckers in Bann darf man sich von Äußerlichkeiten nicht täuschen lassen. Hier steht der Chef in der Küche und versteht sein Handwerk.

Gleich unterhalb der imposanten Valentinuskirche, die von Einheimischen liebevoll „Dom des Steinalbtals“ genannt wird, hat in einem unscheinbaren Haus in der Kirchenstraße die Traditionsgaststätte Bäckers ihren Sitz. Wer hier als Auswärtiger einkehren will, hat es zunächst nicht ganz leicht: Die Eingangstür unterm Wirtshausschild ist verschlossen, der Speisekartenkasten leer. Doch drinnen ist hörbar Leben. Nur: Wie kommt man dort rein? Der Zufall will es, dass gerade eine Frau ums Eck an der Rückseite des Hauses die Gaststätte verlässt und den Suchenden dort den Weg weist: „Do hinne roi un dann links.“ So stoßen auch wir schließlich in den Gastraum vor und erfahren später vom freundlich-verschmitzten Mann hinterm Tresen: „Die Tür do vorne ist nur an de Kerb offe.“ Die Einheimischen und Stammgäste wüssten das, fügt er an.

Viele Stammgäste kehren hier ein

Von letzteren hat das alteingesessene Lokal offenbar nicht wenige, denn selbst an diesem normalen Mittwochabend sind alle Tische bereits besetzt und überall wird kräftig zugelangt. Wir haben – übers Reservierungsportal auf der Homepage – eigentlich einen Tisch für zwei bestellt. Doch dieses Problem ist gleich gelöst: Wir werden vom Kellner zu einem Tisch gelotst, an dem bereits drei Gäste essen, und einfach dazugesetzt. Ist offenbar normal hier und stört niemanden. Wie in einer Pfälzerwaldhütte.

Ohnehin erinnert das Bännjer Speiselokal, das bei der RHEINPFALZ-Leserbefragung zu den beliebtesten Restaurants in Stadt und Landkreis auf Platz fünf landete, eher an ein etwas in die Jahre gekommenes Sportheim: An den Wänden hängen ein paar Luftbilder von Bann, die Einrichtung ist zweckmäßig-rustikal, die Deko spartanisch, aber immerhin gibt es ein frisches Blumensträußchen auf dem Tisch. Schnell ist klar: Zu Bäckers geht man nicht wegen des Ambientes, sondern zum Essen. Ein nettes Gespräch und Bierchen mit Bekannten aus dem Ort inklusive.

Salatbuffet mit großer Auswahl

Die kleine Gaststube wird dominiert von der Theke – und der großen Salatbar, die davor aufgebaut ist und ständig frequentiert wird. Was die Gäste da alles auf die Salatteller häufen, sieht lecker aus. Und das Angebot entpuppt sich tatsächlich als äußerst vielfältig, frisch zubereitet und wohlschmeckend: Neben Blattsalat, Tomaten, Peperoni, diversen Oliven mit und ohne Schafskäse gibt es hier grüne Bohnen-, Karotten-, Kraut-, Rote Beete-, Gurken- und auch noch Kartoffelsalat. Offenbar wird immer wieder nachgefüllt, denn von allem ist noch genug da. Hinzu kommt: Der Salatteller, an dem man sich schon halb satt essen kann, kostet bei Bäckers nicht extra, wie inzwischen in den meisten Restaurants, sondern gehört zum Gericht dazu. Ein echter Pluspunkt.

Die Speisekarte ist übersichtlich und auf Fleischfans ausgerichtet: Neben den klassischen Schnitzelvarianten gibt es in etwa gleich viele Varianten vom Rumpsteak. Alle Gerichte wahlweise mit Pommes, Rösti, Kroketten oder Spätzle.

Die Rumpsteaks sind butterzart

Wir entscheiden uns für zweimal Steak: einmal mit Pfeffer-, einmal mit Zwiebelsoße. Nach kurzer Wartezeit kommt das Essen auf den Tisch: Die optisch sehr ansprechenden Rumpsteaks (ohne Fettrand) sind außen schön kross gebraten, innen auf den Punkt medium (wie bestellt) und erweisen sich als butterzart. Auch die Soßen, die in mehr als reichlicher Menge separat in Saucieren serviert werden, sind gut gewürzt und passen perfekt zum Steak. Der grüne Pfeffer kommt ebenfalls in einem eigenen Schälchen, so dass der Gast den Schärfegrad seiner Soße selbst bestimmen kann. Eine gute Idee!

Wir sorgen für gutes Wetter und lassen nichts übrig. Als wir auch die auf einer Platte für Zwei gereichten Pommes aufgegessen haben, fragt der Kellner, ob wir gerne noch einen Nachschlag hätten. Doch wir winken ab. Auch für ein Dessert ist in unseren Mägen nach diesem Mahl kein Platz mehr.

Nach einem kleinen Plausch mit der freundlichen männlichen Bedienung machen wir uns auf den Heimweg. Wenn uns im Raum Bann mal wieder der Hunger packt, wissen wir jetzt, wo es ehrliche, leckere und vor allem selbstgekochte Hausmannskost ohne Schnickschnack, aber zu moderaten Preisen gibt.