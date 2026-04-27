Am Sonntag hat KulturArt-Otterberg Tausende Menschen in die Altstadt rund um die Abteikirche gelockt – auf den Garten-Kunst-Genuss-Markt.

65 Aussteller, fast alle aus der Region, viele aus der Verbandsgemeinde, haben am Sonntag ihre Produkte rund um die Abteikirche in Otterberg angeboten. Von selbstgemachten Speisen über Werke aus verschiedenen Materialien von etwa 30 Künstlern bis zu Blumen und Feinkost gab es auf dem Garten-Kunst-Genuss-Markt viel zu entdecken. „Wir legen großen Wert darauf, was wir hier anbieten, es soll hochwertig sein“, betonte Walter Eichler, der Vorsitzende von KulturArt-Otterberg, dem Veranstalter.

Der gepflegte Klostergarten war geöffnet. Dort war eine große Vielfalt an Kräutern und Pflanzen zu bewundern. Am Ausgang konnte man das eine oder andere Töpfchen gegen eine Spende mitnehmen. Auch der Kapitelsaal lockte viele Interessenten an – dort war Kunst ausgestellt. Zudem hatte das Klosterkaffee in der „Alten Abtei“ geöffnet, und Harald Forch lud zu einer Kirchenführung ein. Der Pflanzendoktor der Gartenmarktakademie Rheinland-Pfalz gab nützliche Tipps für den Garten. Der Markt wurde musikalisch begleitet: mit einem Orgelkonzert von Olga Rerich, mit den Hofgasslern, die bömisch-bayerische Blasmusik mit Alphörnern darboten, und mit Günter Mannweiler, der Lieder zum Besten gab.

Bürgermeister voll des Lobes

„Der Markt ist mittlerweile eine feste Institution in Otterberg, ich selbst bin zum fünften Mal hier“, sagte Stadtbürgermeister Jan Hock und lobte: „Wir können stolz auf den Verein KulturArt sein, er organisiert viele tolle Events.“ Bei wunderbarem Wetter hat er mit seiner Liebsten den ganzen Tag bei der Veranstaltung verbracht. „Ein schöner Familiensonntag“, meinte er. Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, war vor Ort: „Ich bin von Anfang an jedes Jahr dabei, es gefällt mir hervorragend.“ Man sehe, wie der Markt mit der Zeit gewachsen sei. Er werde immer interessanter – „nicht nur für die Leute aus der VG, sondern auch von außerhalb“.

Diese Entwicklung hatte ihren Ursprung vor mehr als zehn Jahren, wie Eichler erklärte: „Immer mehr Geschäfte gingen kaputt, die Menschen kamen nicht mehr, die Gaststätten bekamen Probleme. Wir haben dann Ideen gesammelt, wie man Otterberg beleben könnte.“ So entstand der Verein KulturArt, denn: „Von unserer Seite aus können wir schnell in Bereiche wie Kunst, Kultur und Tourismus eingreifen, um die Menschen wieder in die Stadt zu bekommen.“ Dabei hege man die Hoffnung, dass die Leute gern wiederkommen, „denn das ist ein Kleinod hier“. Die Bürger sollten überzeugt werden, dass Otterberg es wert ist, zu kommen.

KulturArt will nicht nur große Feste, Konzerte und Kunstausstellungen auf die Beine stellen, sondern auch auf das Stadtbild einwirken. Etwa mit Dekorationen in der Innenstadt, beispielsweise zur Weihnachtszeit. Westrich betonte: „Der heutige Markt fügt sich super in unser Tourismuskonzept ein und ist eine der bestbesuchten Ausstellungen in der Verbandsgemeinde.“ Es hätten sich fast 5000 Besucher rund um die Abteikirche getummelt.