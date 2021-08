Nahe des Alsenborner Schwimmbads weist eine Glastafel mit der Inschrift „Alsenzquelle“ über einem Vers von Goethe auf den Ursprung des Flüsschens Alsenz hin.

Nur wenig Wasser tritt unter einem Findling aus und plätschert über eine schmale Rinne aus Pflastersteinen in das nahe gelegene, blitzblanke Becken einer Kneippanlage. Bei dem von hier querab unter einem Brückchen hindurch verlaufenden, nur spärlich mit Wasser gefüllten Graben bedarf es schon einer gehörigen Portion Fantasie, den Anfang des Flusses zu erkennen, der auf seinem Weg durch das Nordpfälzer Bergland nach knapp 50 Kilometern bei Bad Münster am Stein-Ebernburg in die Nahe mündet.

Wie bei anderen Pfälzer Dörfern und Städten ist anzunehmen, dass sich die frühen Siedler vor allem des Wassers wegen hier niederließen. Obwohl Bodenfunde auf eine viel ältere Besiedlung schließen lassen, wurde der Ort urkundlich erstmals im Jahr 865 als „Alsenzbrunne“ erwähnt, was sich im Laufe der Jahrhunderte zu Alsenborn wandelte. Offensichtlich standen zur Zeit der Namensgebung Erlen an der Quelle, denn laut dem Sprachforscher Ernst Christmann gehe „Alsenz“ als Teil eines ursprünglichen Flurnamens auf das altdeutsche „arila“, dem späteren „erila“ und heutigen „Erle“ zurück.

Im 11. Jahrhundert Standort einer Turmhügelburg

Gegenwärtig künden in unmittelbarer Nähe der Alsenzquelle stehende, mit Bruchsteinen gefüllte Gabionenkörbe eindrucksvoll von der einstigen Mächtigkeit und Höhe einer pfälzischen Burg bei der Alsenzquelle. Bis auf die Umrisse hat die Rekonstruktion aus neuester Zeit allerdings nur wenig mit der ursprünglichen Anlage aus dem frühen Mittelalter zu tun. Jürgen Keddigkeit in „Burgruine Alsenborn an der Alsenzquelle, KuLaDig (Kultur Landschaft Digital)“ und Karlwerner Kaiser in „Alsenborn 872 – 1972“ haben ausführlich über diese Burg berichtet. Demnach stand hier ursprünglich eine wahrscheinlich zur Salierzeit im 11. Jahrhundert erbaute Turmhügelburg, auch Motte genannt: Eine aus Holz mit Steinfundamenten auf einem aufgeschütteten Erdhügel errichtete, von Palisaden umgebene Burganlage mit einem Wohnturm in der Mitte. Der Hügel hatte einen Durchmesser von ungefähr 50, der vieleckige Ringwall von 30 Metern. Um den Hügelfuß lief ein etwa zwölf Meter breiter Wassergraben. So entstand ein verteidigungsfähiger und trockener Burghügel über dem einstmals sumpfigen Wiesengelände. Erst rund 100 Jahre später – zur Stauferzeit – sei der Ausbau zur steinernen Burg erfolgt. Durch die Alsenzquelle war selbst in Kriegszeiten die Wasserversorgung innerhalb der Verteidigungsanlage gesichert. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Burg im 13. Jahrhundert zerstört.

Das Geschlecht derer „de Alzensenbrunne“

Die seit Ende des 18. Jahrhunderts für die Burgruine gebräuchliche Bezeichnung „Dieburg“ und deren spätere Herleitung vom Männernamen Diebald (Diotbal) sei nach Ansicht Keddigkeits mangels weiterer Belege fragwürdig. Wahrscheinlicher erscheine ihm der Name „Burg Alsenborn“, zumal sich schon seit dem 12. Jahrhundert Ministeriale danach benannt hätten. Ministeriale waren ursprünglich unfreie Dienstmannen, die später zumeist im Ritterstand und im städtischen Patriziat aufgingen. Das vermutlich reich begüterte Geschlecht derer „de Alzensenbrunne“ beziehungsweise „de Alsenzeburne“ wurde 1390 letztmalig urkundlich erwähnt.

Waschplatz war ein beliebter Treffpunkt

Die Alsenzquelle war laut Friedrich W. Webers Beitrag in Heft 3-4/1975 von „Der junge Geschichtsfreund“ in früheren Zeiten als Waschplatz mit umliegenden Bleichwiesen ein beliebter Treff für das dörfliche Miteinander. Auch heute noch ist sie Ausgangspunkt verschiedener Formen der Freizeitgestaltung, wobei außer dem Schwimmbad insbesondere die Kneippanlage zu nennen ist. Daneben startet an der Alsenzquelle der Lebenspfad, ein meditativer Rundweg, der auf zwölf Stationen an vorhandenen Elementen der Natur orientiert, menschliches Leben in den Blick nimmt. Ebenso beginnt hier der Alsenz-Radweg, ein 49 Kilometer langer Fluss-Radweg – Steigungen inklusive –, der bis zur Mündung der Alsenz bei Bad Münster am Stein ins Nahetal führt. Des Weiteren bietet der Turnverein Alsenborn in seiner Halle jenseits des Parkplatzes an der Burgstraße verschiedene Sportarten an. Und nicht zu übersehen ist die unmittelbar benachbarte Pizzeria „Alsenzquelle“ da Franco und Manda.