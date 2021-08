Sie kennen sich aus dem Berliner Musikclub „Rickenbackers“, dessen wöchentliche Blues-Sessions von ihnen seit Jahren mitgestaltet werden: die Rocklegende Heinz Glass und die Ausnahmebassistin Gabi Mehlitz. Gemeinsam mit den hiesigen „K-Town-Foxes“ ließen sie es im Salon Schmitt am Samstag und am Sonntag anständig krachen.

„Die Zeiten sind hart, wir sind härter“ könnte das Motto des Salon Schmitts sein. Denn unter Corona-Bedingungen Konzerte zu veranstalten, ist nicht einfach. Umso schöner, dass das Konzert mit Glass und Mehlitz trotz beschränkter Publikumszahl zu einem vollen Erfolg geriet. Ja mehr noch, über weite Strecken des Abends kam man in den Genuss seltener Klänge.

Experimentelle bis melodische Rocksoli, geschickt eingeflochten in eigentliche Bluesnummern, das ist das Ding von Heinz Glass. Das macht ihm so schnell keiner nach. Die in Lautern bisher unbekannte Gabi Mehlitz entpuppte sich schnell als versierte Bassistin, die zeitweise ihren Bass zupfte, als sei er eine Konzertgitarre. Gefühlvoll treibend erschien ihr professionelles Spiel – dazu warm, ausgefeilt und höchst flüssig. Eine wirklich starke Berliner Bluesconnection, die auch die „K-Town Foxes“ zu neuen Höhen trieb.

Tulsa-Sound, Blues und Bluesrock

Albert Koch an der Bluesharp, der Aserbaidschaner Tebriz am E-Piano, Michael Halberstadt an der E-Gitarre und die Neuseeländerin Michelle Nadja – sie alle zogen mal anständig durch. Belebende Stücke im Tulsa-Sound, Blues und Bluesrock erblühten in der regen Solotätigkeit aller Beteiligten und selbst historische Stücke – etwa von Jimmy Reed – gerieten mitreißend und wie neu.

Auch wenn munter improvisiert wurde und man sich zu so mancher Nummer erst einmal zusammenfinden musste: Am Ende klappte die Chose und das Publikum freute sich. Gute Stimmung wird eben immer gern angenommen und die generelle Spielfreude auf der Bühne übertrug sich fast eins zu eins auf die Zuhörerschaft.

Steht wirklich zu hoffen, dass der kleine, aber feine Salon Schmitt die ja immer noch schwierigen Zeiten übersteht. Denn was die Urbanität, ja gar die Internationalität des Musikprogramms angeht, ist der Salon in Lautern ungeschlagen. Die weitere Entwicklung des Kulturclubs kann auf der Internetseite www.salon-schmitts.de verfolgt werden.