Günter Frombach ist der neue Leiter der Tagesförderstätte Ramstein-Miesenbach des Ökumenischen Gemeinschaftswerks Pfalz. Der Sozialarbeiter folgt auf Monika Schneider-Zöllner, die er bislang vertreten hatte. Schneider-Zöllner wurde nach 38-jähriger Tätigkeit im Gemeinschaftswerk – davon 35 Jahre als Leiterin der Tagesförderstätte – in den Ruhestand verabschiedet. „Monika Schneider-Zöllner lagen die schwerst-mehrfachbehinderten Menschen am Herzen. Ihr Handeln war geprägt von ihrem christlichen Menschenbild.“ So fasste der Geschäftsführer des Gemeinschaftswerks, Walter Steinmetz, das Wirken der Sozialpädagogin zusammen. „Es kommen herausfordernde Zeiten“, blickte anschließend Bettina Rivera, Geschäftsbereichsleiterin Teilhabe im Arbeitsleben, voraus. Sie sei aber sicher, dass Frombach diese gut meistere.