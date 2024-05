Derzeit fungiert er als Erster Ortsbeigeordneter, jetzt strebt Günter Albrecht (FWG) das Amt als Reichenbach-Steegener Ortsbürgermeister an.

An der Spitze des Ortes wird es auf alle Fälle einen Wechsel geben, nachdem Amtsinhaber Dirk Wagner (SPD) angekündigt hat, nach 15 Jahren nicht mehr kandidieren zu wollen. Gleich drei Bewerber wollen ihm nachfolgen. Einer davon ist der Landwirtschaftsmeister Günter Albrecht, der sich auch 2019 schon zur Wahl gestellt hatte. Damals gab es ebenfalls zwei weitere Mitbewerber. Albrecht erreichte im ersten Wahlgang immerhin knapp 30 Prozent, was aber dennoch nicht für die Stichwahl reichte. In dieser setzte sich dann Wagner gegen die Einzelbewerberin Rebekka Haase durch. Jetzt bewerben sich neben Albrecht noch die parteilose Einzelkandidatin Kathrin Wolf und Sascha Metzger (Unser Ort) um den Posten als Ortsbürgermeister.

„Bewährtes fortführen, Neues voranbringen“

Albrecht wurde in Reichenbach-Steegen geboren, ist dort aufgewachsen und hat in den vergangenen 40 Jahren „große Flächen außerhalb des Ortsbereiches als Landwirt gestaltet“. Der ehemalige Vorsitzende des Kreisbauernverbandes ist mit der Landfrauen-Kreisvorsitzenden Else Albrecht verheiratet, hat drei erwachsene Kindern und drei Enkelkinder.

Nach dem Ende seiner Wahlperiode als Vertreter des Landkreises in der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und nachdem er in Hinblick auf seine Tätigkeiten bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern und der Südwestpfalz in den Ruhestand verabschiedet worden sei, wolle er seine Zeit und Erfahrung in die Ortspolitik einbringen, meint der FWG-Mann. „Und mit den wenigen finanziellen Mitteln, die der Gemeinde zur Verfügung stehen, Bewährtes fortführen und Neues voranbringen.“