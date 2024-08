In ihrer konstituierenden Sitzung hat die FWG einstimmig Markus Göttel zum Fraktionsvorsitzenden im Stadtrat Landstuhl gewählt. Er löst damit Franz Wosnitza ab, der nicht mehr fürs Stadtparlament kandidiert hatte.

Der 59-jährige Versicherungsfachwirt aus Landstuhl war als parteiloser Kandidat bei der Bürgermeisterwahl angetreten, musste sich aber CDU-Mann Mattia De Fazio geschlagen geben, der 70,4 Prozent der Stimmen erhielt. Göttel kam auf 29,6 Prozent.

Stellvertreter von Fraktionschef Göttel ist Karl Pfaff, der schon in der letzten Wahlperiode für die FWG im Stadtrat saß. Auch der Realschulrektor a.D. wurde einstimmig gewählt.

Nach der CDU, die mit 14 Sitzen die absolute Mehrheit hält, ist die FWG mit fünf Mandaten künftig die zweitstärkste Kraft im Stadtrat. Wie Göttel weiter mitteilt, will er sich als FWG-Fraktionschef „insbesondere für mehr Transparenz in der Stadtpolitik“ sowie für die Anliegen der Bürger und der Gewerbetreibenden von Landstuhl einsetzen. Die FWG wolle konstruktive Oppositionsarbeit leisten. „Die neugewählten Stadtratsmitglieder der FWG sind überzeugt, mit Markus Göttel eine starke Führungsperson gewählt zu haben, die die Fraktion in den kommenden fünf Jahren in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Als stärkste Oppositionskraft präsentiere die FWG alternative Programme und Konzepte, „die den Bürgern eine echte Wahl ermöglichen und die politische Vielfalt stärken, während sie gleichzeitig als wichtige Stimme für die Rechte von Minderheiten und oppositionellen Gruppen“ fungiere. Durch ihre Arbeit halte sie die Öffentlichkeit informiert und sammele „wertvolle Erfahrungen“, die sie „im Falle eines Regierungswechsels für eine verantwortungsvolle Führung“ nutzen könne. „Und diese wird kommen!“, zeigt sich Markus Göttel in der Pressemitteilung überzeugt.