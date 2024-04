Waldleiningen hat einen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters. Die FWG hat Frank Fritzenschaft für die Wahl aufgestellt, die am 9. Juni stattfinden wird.

Einstimmig sei die Entscheidung gefallen, Frank Fritzenschaft zum Kandidat zu machen, teilt die FWG Waldleiningen mit. Der 57-jährige Meister für Schutz und Sicherheit, der bislang noch nicht kommunalpolitisch aktiv war, habe sich und seiner Frau vor drei Jahren den Wunsch nach einem Eigenheim in Waldleiningen erfüllt, um in der Nähe seiner Eltern zu wohnen. Bei Gesprächen in seinem Familien- und Freundeskreis sei es immer wieder um die politische Unzufriedenheit in der Gesellschaft gegangen. So sei in ihm das Bedürfnis entstanden, selbst Verantwortung für eine Veränderung zu übernehmen.

„Auf den Kandidaten warten herausfordernde Zeiten“, ist sich die FWG bewusst. Die Gemeinde stehe finanziell mit dem Rücken an der Wand. Eines von Fritzenschafts Zielen sei daher die Vermarktung der Paul-Münch-Scheune und des Dorfgemeinschaftshauses als Veranstaltungs- und Tagungsorte. Nach seiner Wahl wolle er bürgernah agieren, eine feste Bürgersprechstunde anbieten, für einen Anschluss an den Bürgerbus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn sorgen und das Wachstum der Gemeinde vorantreiben. Ihm sei es ein großes Anliegen, die Bürger nicht weiter finanziell zu belasten, etwa durch weiter steigende Grundsteuerhebesätze. Beschlüsse im Gemeinderat sollten in Übereinkunft, über Fraktionsgrenzen hinaus, entschieden werden, findet der Kandidat. Zurzeit sitzen neben den drei FWG-Mitgliedern fünf Vertreter von Das Bündnis im Waldleininger Gremium.

Fritzenschaft führt auch die Gemeinderatsliste der FWG an. Auf Platz zwei folgt Markus Böhm. Der Bauingenieur ist eines der Gründungsmitglieder der FWG und sitzt seit zehn Jahren im Gemeinderat. Ebenso ist er in mehreren Ausschüssen des Verbandsgemeinderates tätig. Junge Bürger, die auch die Sicht junger Familien einbrächten, belegen die Plätze vier bis sieben. Mit Christine Jung ist auch der Stüterhof vertreten.

Die FWG-Liste

1. Frank Fritzenschaft, 2. Markus Böhm, 3. Berthold Welter, 4. Jennifer Müller, 5. Michael Förster, 6. Maximilian Böhm, 7. Carolin Welter, 8. Christine Jung.