Das Stadion „Kinderlehre“ in Alsenborn ist seit Wochen verwaist. Kein Training, kein Spiel, die Außengastronomie des Clubheims wurde in letzter Minute ausgebremst. Also stampfte der Sportverein kurzerhand ein „Kommunales Corona-Schnelltest-Zentrum“ aus dem Boden.

Ein negativer Schnelltest öffnet Türen. Auch die der eigenen Gastronomie. Doch was tun, wenn in der Gemeinde zwar Testungen unter der Woche jederzeit über das DRK möglich