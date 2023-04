Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unser Dorfladen: Es ruft die Kuh, die Wutz ist nicht weit und auch das Ei wird direkt am Hof gelegt. Wer in „Guhl’s Hofladen“ in Gerhardsbrunn einkauft, bekommt viel mehr als nur Produkte.

Schon der Eingang macht Lust auf mehr. Die kleine Treppe, die auf der einen Seite ins Leben der Bauernfamilie Guhl führt, präsentiert auf der anderen Seite den Hofladen. Das hat Charme, fühlt