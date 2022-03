Die Erweiterung der Friedhofstraße soll im Bebauungsplan „Hauptstuhler Flur“ an die bereits bestehende Straße angepasst werden. Das hat der Gemeinderat am Mittwochabend unter dem Vorsitz des Beigeordneten Michael Luba beschlossen. Entschieden wurde, dass eine mittige Entwässerungsrinne gebaut wird. Über weitere Gestaltungen werde man später entscheiden, so Luba im Nachgang der Sitzung zur RHEINPFALZ. In dem Erweiterungsgebiet entstehen fünf Bauplätze. Weiter beschlossen die Ratsmitglieder, die Verbandsgemeinde zu ermächtigen, mit dem Landkreis eine Vereinbarung über die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur abzuschließen.