Die nördliche Mauerseite am Friedhof Katzenbach in der Ortsgemeinde Hütschenhausen soll vollständig saniert werden. Das beschloss der Gemeinderat Hütschenhausen am Dienstagabend in seiner Sitzung einstimmig.

Hütschenhausens Ortsbürgermeister Matthias Mahl (CDU) informierte in der Ratssitzung, dass den Friedhof Katzenbach eine rund 1,50 Meter hohe Sandsteinmauer umgibt, die insbesondere an der Nordseite stark sanierungsbedürftig sei. In einem ersten Schritt wurden bereits vor einigen Monaten zwei stark in Mitleidenschaft gezogene Stellen durch eine Fachfirma ausgebessert.

Nun soll der übrige Verlauf der rund 60 Meter langen Mauer saniert werden. Auf 24 Metern Länge müsse die Begrenzung dazu komplett abgetragen und zweischalig wieder aufgebaut werden, wurde den Ratsmitgliedern erläutert. An drei weiteren schadhaften Stellen müssten jeweils mehrere stark zerfallene Steine entfernt und durch neue ersetzt werden. Schließlich sei es notwendig, auf der gesamten Länge die Mauerabdeckplatten zu säubern und neu zu verfugen, wobei auf rund zehn Metern zusätzlich neue Abdeckplatten geliefert und eingebaut werden müssten, beschrieb Mahl die Maßnahme.

Von einer Firma aus Kaiserslautern, die bereits die Teilsanierungsarbeiten an der Nordseite der Katzenbacher Friedhofsmauer ausgeführt hatte, liege der Gemeinde nun ein Angebot vor, informierte der Ortsbürgermeister. Dieses belaufe sich auf 18.810 Euro. Zwei weitere Firmen aus der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach hätten auf Anfrage kein Angebot für die Sanierungsarbeiten abgegeben. Das vorliegende sei aber nach Bewertung der Bauabteilung wirtschaftlich.