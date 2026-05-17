Die Friedhofsgebühren werden für viele Bestattungsarten sehr deutlich erhöht. Das hat der Mackenbacher Ortsgemeinderat beschlossen. Es gibt jedoch Ausnahmen.

Das Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung dränge auf eine Anhebung der Gebühren. Eine volle Kostendeckung durch Gebühren im Bestattungswesen sei allerdings nicht erreichbar. Das erkenne auch die Kreisverwaltung an, teilte Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats mit. Der Kostendeckungsgrad durch Gebühren solle bei 80 Prozent liegen. In Mackenbach deckten die Einnahmen allerdings bisher lediglich 29,7 Prozent der Kosten. Im Jahr 2024 verzeichnete die Ortsgemeinde im Friedhofsbereich laut Schäffner Ausgaben von 70.106 Euro und Einnahmen von 19.552 Euro. Das ergibt ein Minus von 50.554 Euro. In den vorherigen Jahren waren es durchschnittlich 40.326 Euro Verlust pro Jahr, so der Ortsbürgermeister.

Die Verbandsgemeindeverwaltung schlug dem Gemeinderat vor, die Friedhofsgebühren so anzupassen, dass ein Kostendeckungsgrad von 100 Prozent erreicht wird. Der Kauf eines Einzelgrabs für Erdbestattungen würde dann nicht mehr 200 Euro, sondern 1071 Euro kosten. Für ein Urnengrab würden 347 Euro fällig – derzeit sind es 100 Euro. Eine solche Erhöhung lehnte der Rat ab.

Einige Bestattungsformen um mehr als das Dreifache teurer

Die SPD schlug vor, den Kostendeckungsgrad auf 60 Prozent festzulegen. Die FWG und die CDU schlossen sich bei der Abstimmung der SPD an. Die Gebühr für ein Urnengrab erhöht sich demnach von 100 auf 208 Euro. Für ein Einzelgrab für eine Erdbestattung müssen 642 Euro gezahlt werden – bisher waren es 200 Euro. Familiengräber kosten je Belegstelle statt bisher 200 nun 692 Euro.

Der Ankauf einer Rasengrabstätte als Urnengrab einschließlich Pflege wird hingegen günstiger. Für zwei Urnen kostete diese Bestattungsform bisher 1200 Euro, in Zukunft müssen 834 Euro gezahlt werden. Bei vier Urnen sinkt der Preis von bisher 1700 Euro auf 1252 Euro. Auch die Urnengrabstätten in der Urnenwand werden günstiger. Statt 1400 Euro müssen nun 405 Euro gezahlt werden – für maximal zwei Urnen.

Die Grabanfertigung und -schließung für eine Erdbestattung kostet künftig 851 Euro – bisher waren es 600 Euro. Bei einer Urnenbeisetzung steigt der Preis für diese Leistungen von 100 auf 230 Euro, bei einer Beisetzung in der Urnenwand je Belegstelle von 100 auf 944 Euro. Die Gebühr für eine anonyme Urnenbeisetzung erhöht sich von 200 auf 230 Euro, für eine Urne im Rasengräberfeld von 100 auf 230 Euro. Die Leichenhallengebühr steigt von 100 auf 195 Euro.