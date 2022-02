Die letzte Ruhe auf dem Schopper Friedhof wird deutlich teurer. Der Ortsgemeinderat hat am Dienstagabend eine drastische Erhöhung der Friedhofsgebühren beschlossen.

Ortsbürgermeister Klaus Nahlenz (CDU) begründet die Gebührenerhöhungen damit, dass der Friedhof jährlich 50.000 Euro Verlust einfahre. Die Kommunalaufsicht rüge, dass die Gemeinde ihre Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpfe. Das ist ein Problem, wenn es um die Genehmigung des Haushaltsplans geht.

2014 letztmals angepasst

Eine kürzlich durchgeführte Kalkulation habe gezeigt, dass die 2014 letztmals erfolgte Gebührenerhöhungen längst überholt sei. Nun müsse eine weitere folgen. Nach längerer Diskussion, die jedoch im Einzelnen von den Zuschauerplätzen aus – aufgrund der Akustik im Saal – so gut wie nicht zu verfolgen war, wurde einstimmig beschlossen, für die nächsten drei Jahre die Gebühren zu erhöhen.

Demnach kostest ein Einzelgrab nun 1198 Euro statt 525 Euro. Für ein Reihengrab werden 855 Euro (vorher 520 Euro) fällig. Eine Doppelgrabstätte kostet nun 2418 Euro (vorher 1050 Euro). Für eine Einzel-Rasengrabstätte sind Gebühren in Höhe von 2073 Euro (1000 Euro) zu zahlen, hierin sind 875 Euro Pflegegebühren enthalten. Der Preis für Doppel-Rasengräber steigt von bisher 2000 Euro auf 3593 Euro an. Hier sind ebenfalls die Pflegegebühren in Höhe von 1175 Euro enthalten. Eine Urnengrabstätte kostet nach der Erhöhung 680 Euro (vorher 260 Euro).

Rat geschlossen für Erhöhung

Für das Ausheben und die Schließung der Gräber sind nun 575 Euro statt 655 Euro zu zahlen. Für Urnenbestattungen reduzieren sich die Gebühren von 150 Euro auf 119 Euro. Die Benutzung der Leichenhalle wird teurer – sie kostet nun statt 250 Euro 314 Euro. Die Nutzung der Einsegnungshalle kostet 24 Euro mehr als zuvor – also 224 Euro. Für eine Urne kostet die Nutzung für bis zu zehn Tage 269 Euro (bisher 250 Euro).

Alle Fraktionen sahen die Erhöhung der Gebühren als erforderlich an. Fraglich war in der Diskussion lediglich, ob die Unterhaltung der Grünflächen in der Kalkulation berücksichtigt werden müsse – wie es letztendlich geschehen ist.