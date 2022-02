Die Friedhofsgebühren in Bruchmühlbach-Miesau steigen deutlich. Nicht nur eine neue Kalkulation hat diesen Schritt erforderlich gemacht. Auch die Mahnung der Kreisverwaltung Kaiserslautern bei der Haushaltsgenehmigung spielte eine Rolle.

Immer wieder beanstandet die Kommunalaufsicht, dass die Gemeinde ihre Einnahmemöglichkeiten nicht ausschöpft, erläutert Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD). Der Ortsgemeinderat entschied sich dafür, die kalkulierten Gebühren nicht in voller Höhe zu erheben, sondern nur zu 70 Prozent. In den vergangenen Jahren habe der Friedhof laut Franz immer rote Zahlen geschrieben. Ohne die deutliche Gebührenerhöhung wäre in den nächsten drei Jahren voraussichtlich ein Verlust von rund 540.000 Euro angefallen. Ab dem 1. April sind für ein Reihengrab statt 445 Euro 1981 Euro zu zahlen. Ein Urnenreihengrab kostet statt 290 nach der Erhöhung 918 Euro. Die Gebühr für ein Wiesenreihengrab mit Pflege beträgt jetzt 3696 Euro (2950 Euro), ein anonymes Wiesenreihergrab kostet 2556 Euro (2350 Euro), ein anonymes Wiesenurnenreihengrab 1611 Euro (875 Euro). Ein Wahlgrab kostest 2670 Euro (625 Euro), ein Urnengrab 1140 Euro (410 Euro) und eine Urnennische 1425 (1350 Euro). Die Kosten für die Benutzung des Sargraums erhöhen sich von 75 auf 108 Euro. Die Gebühr für die Nutzung der Trauerhalle reduziert sich von 175 auf 140 Euro.