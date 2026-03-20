Die Gemeinde Hütschenhausen wird die Urnenwand auf dem Friedhof erweitern. In der Sitzung des Gemeinderats informierte Ortsbürgermeister Achim Wätzold (CDU), dass die vorhandenen Urnenkammern nahezu vollständig belegt sind. Um auch künftig ausreichende Bestattungsmöglichkeiten anbieten zu können, sei die Erweiterung der bestehenden Anlage dringend erforderlich. Es liege ein Angebot für ein Kolumbarium mit 30 Kammern über 28.781 Euro vor. Für die Urnenwand müssten Fundamente hergestellt werden und der gepflasterte Weg davor sei entsprechend zu verlängern. Die Fundament- und Pflasterarbeiten kosten 8258 Euro. Der Rat vergab die Aufträge dafür einstimmig. In diesem Zusammenhang sprach Wätzold auch die Friedhofsgebühren für Urnenbestattungen an. Diese seien umgehend neu zu kalkulieren, denn der Bereich Urnenwand stelle sich stark defizitär dar.