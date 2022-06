Rund 50 Radfahrer demonstrierten am Sonntag vor der Air Base Ramstein. In einer Sternfahrt hatten sie sich gegen Mittag von Homburg, Kusel und Kaiserslautern aus auf den Weg dorthin gemacht.

Die Kundgebung richtete sich gegen die Air Base, den Krieg, die Aufrüstung und gegen den bevorstehenden Nato-Gipfel in Madrid. Zunächst sprach Karl-Heinz Peil von der Friedensinitiative „Stopp Air Base Ramstein“. Claudia Haydn von den Europäischen Linken griff in ihrer Rede die Bundesregierung scharf an. Sie warf ihr vor, den Krieg zu verlängern und nicht genug für den Frieden zu tun. Die geplante Umrundung der Air Base mit den Fahrrädern nach der Kundgebung wurde wegen der großen Hitze und den damit verbundenen Risiken abgesagt. Die Demonstranten haben es sich aber nicht nehmen lassen, mit den Rädern dreimal um den Kreisel vor den Toren der Air Base zu fahren.