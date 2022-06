Seit 2014 bemüht sich die Ortsgemeinde darum, mit Kindern und Jugendlichen für ihren Wohnort gemeinsam Perspektiven zu entwickeln, wie sie ihre Freizeit sinnvoll, gesund und möglichst gefahrlos verbringen können. Wie es mit der sogenannten Spielleitplanung aktuell aussieht, erfuhren die Ratsmitglieder am Mittwoch.

Unterstützt wird Enkenbach-Alsenborn vom „Kobra-Beratungszentrum“ aus Landau. Von dort war Martin Theodor am Mittwochabend in der Ratssitzung zu Gast und hat ein Resümee zum Stand der Bemühungen gezogen. „Spielleitplanung ist eine Rahmenplanung. Sie ist mit anderen Vorhaben verknüpft und beteiligt die Betroffenen“, führte der Kobra-Sprecher aus. Betrachtet würden die Spiel-, Erlebnis- und Freizeitflächen sowie die erforderlichen Wegeverbindungen.

Bike Park als Vorzeigeobjekt

Was in den Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen sehr oft und spontan geäußert werde, seien die Probleme mit Müll, Hundekot und Glasscherben auf den von Kindern und Jugendlichen frequentierten Flächen, schickte Theodor seinen Ausführungen voraus. Umfassende Lösungen dafür seien nicht einfach, aber Hundetoiletten bei Parkanlagen stellten einen ersten Schritt dar zur Minderung der Beeinträchtigungen der Freizeitflächen. Vor allem ältere Jugendliche ließen sich nicht so leicht mit ihren Aktivitäten räumlich zuordnen. Zurzeit gehe es in der Gemeinde darum, sogenannte Frei-Treffplätze für Jugendliche in den Blick zu nehmen. In Abstimmung mit den Sozialarbeitern werde ein informeller Treffpunkt Klosterfeld entwickelt.

Neben der Planung weiterer Bolzplätze, wie beispielsweise an der Haarspott umgesetzt, sei die Neuschaffung einer Dirt-Bike-Anlage im „Bike Park Enkenbach-Alsenborn“ zu nennen – diese gelte als ein Vorzeigeobjekt. Als Paradebeispiel für eine gelungene Bürgerbeteiligung müsse laut Theodor die Anlage eines naturnahen Spielplatzes im Neubaugebiet „Haarspott“ gelten.

Ausbau des Provinzkinos ins Auge fassen

Die Schaffung eines Kulturzentrums sei im Rahmen der Spielleitplanung eine weitere Perspektive, sagte er. Einerseits bestehe bereits die „Klangwerkstatt“. Zum anderen sollte mittelfristig eine Bewerbung der Ortsgemeinde um Zuschuss zum Ankauf und zum Ausbau des Provinzkinos ins Auge gefasst werden. Auch die Zusammenlegung von Büchereien gehöre in diese perspektivische Planung eines Kulturzentrums.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung dieser Beispiele zur Gestaltung des Lebensumfeldes von Kindern und Jugendlichen dürften die Gefahren bei deren Beteiligung am Straßenverkehr nicht außer Acht bleiben, meinte Theodor. Die Ampelanlage an der Kreuzung von Hauptstraße und Marktstraße werde zugunsten eines Kreisels zurückgebaut. Sie sei derzeit defekt. Bei der weiteren Planung müsse aus Sicht der Spielleitplanung dafür gesorgt werden, dass am und im Kreisel die Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit gedrosselt werde, um querende Fußgänger nicht zu gefährden. Tempo-30-Zonen seien überall außer auf Hauptverkehrs- und überörtlichen Straßen umgesetzt.