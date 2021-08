Die Freibadsaison im Azur in Ramstein-Miesenbach endet, die Hallenbadsaison beginnt. Ab Montag, 30. August, gelten die Winteröffnungszeiten. Auch Kurse sollen wieder angeboten werden.

Geschwommen werden kann ab sofort montags von 13 bis 21 Uhr, dienstags bis samstags jeweils von 10 bis 21 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. In den Herbstferien ist das Bad an Montagen bereits um 10, an den anderen Tagen ab 9 Uhr geöffnet.

Sauna geöffnet

Die Sauna ist von Montag bis Donnerstag zwischen 16 und 21.30 Uhr, am Freitag zwischen 14 uns 21.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 21.30 Uhr geöffnet.

An den Eintrittspreisen ändert sich im Vergleich zum Vorjahr nichts: Erwachsene zahlen an der Azur-Kasse für drei Stunden 5,50 Euro, Jugendliche 4,50 Euro. Rabatte und die Schwimmerkarte für 90 Minuten werden angeboten.

400 Personen dürfen sich zeitgleich im Hallenbad aufhalten, in der Sauna sind 20 Personen zulässig. Außer in den Becken und in der Sauna müssen überall Masken getragen werden und beim Einlass werden die Kontaktdaten digital – die Luca-App kann verwendet werden – oder analog erfasst. Grundsätzlich gilt die 3G-Regel, das heißt, es werden nur Genesene, vollständig Geimpfte oder Getestete eingelassen. „Wir behalten uns vor, die Testnachweise auch über den Personalausweis zu verifizieren“, teilt das Azur mit. Auch Trainer von Sportvereinen, die Kurse im Bad anbieten, unterliegen der Testpflicht. Kinder bis einschließlich 14 Jahre benötigen hingegen keinen Test.