Einen Job hätte sie gefunden. „Tja, da hätte ich wohl einiges Geld verdient“, weiß Hannah Weimer. Auf einen respektablen Verdienst vorm Berufsstart hat die Abiturientin aus Bann aber verzichtet. Und sie ist überzeugt: Von ihrem Freiwilligen Ökologischen Jahr im Zoo profitiert sie ungleich mehr.

„Irgendwo saust sie rum.“ Wahrscheinlich hinten im Warmhaus, mutmaßt die Tierpflegerin. Gleich ist Feierabend. Die junge Frau hat es aber offenkundig nicht eilig, ihre Arbeitsstätte zu verlassen. Verabschieden sich andere in ihrem Alter vielleicht lieber so rasch es geht aus ihrer täglichen Verpflichtung, nimmt sie sich gern mal Zeit. Und das beileibe nicht nur, weil es die letzten Tage zu genießen gilt – dort, wo es ihr seit einem guten Jahr so gut gefällt.

Denn die Zeit im Siegelbacher Zoo neigt sich dem Ende zu. Denn mit Juli-Ultimo ist für die junge Frau endgültig Feierabend – zumindest in dem Tierpark, den sie als Wirkungsstätte auf Zeit auserkoren hatte.

Klar: Die kommende Herausforderung reizt. Hannah Weimer hat bereits eine Bleibe in Heidelberg gefunden, lebt dort künftig in einer Wohngemeinschaft. Die Universität ruft – allerdings wird die Abiturientin nicht in Hörsaal oder Seminarraum Platz nehmen, sondern zunächst mal eine Ausbildung zur Biologie-Laborantin absolvieren. Dass die Vorfreude auf die neue Aufgabe den Abschied leichter macht, ist nur zu verständlich. Sie hätte auch in oder um Kaiserslautern eine Lehrstelle gefunden. Doch zieht es die Bännjerin jetzt mal ein schönes Stückchen weg von ihrer westpfälzischen Heimat.

Auf Du und Du mit Kaninchen und Schlange

Hannah Weimer mag Tiere. Daheim hatte die Familie „Generationen von Kaninchen“ mümmeln sehen. Nur eines ist geblieben. Ihm hat die junge Frau nach dem Tode des einzigen Begleiters seiner Art ein Stofftier ins Ställchen gesetzt, damit es sich nicht so alleine fühlt. Hätte sie sich ein neues zugelegt, es wäre ihm in absehbarer Zeit ja ähnlich gegangen. Da fühlt die bekennende Tierliebhaberin mit.

Eher ungewöhnlich: Hannah mag Schlangen. Frösche, Molche, Olme, Bartagame sogar und sonst noch allerlei Reptilien hatte sie zu ihrer Schulzeit sozusagen unter ihren Fittichen: Jene kreuchten und fleuchten, man mag’s kaum glauben, im Sekretariat von St. Franziskus in Kaiserslautern (wenngleich selbstredend nicht frei kriechend, sondern vorschriftsgemäß hinter Glas). „Die Tiere waren zuvor im Biosaal, sind dann ins Sekretariat umgezogen“, erzählt sichtlich amüsiert die junge Frau, die das Gymnasium der Franziskanerinnen im vergangenen Jahr mit der Allgemeinen Hochschulreife in der Tasche verlassen hat.

Ein Kindergarten wäre nicht das Richtige gewesen

Der Schulzeit folgte die Berufsfindungsphase, für die sich Hannah Weimer bewusst Zeit genommen hatte. „Ich wollte ein Jahr lang eine bestimmte Sache machen“, schildert sie den Beweggrund. Einen Job etwa in der Industrie anzutreten, das sei eine Option gewesen. „Dann hätte ich wohl gutes Geld verdient“, sagt sie. Doch hat sie es vorgezogen, ein Freiwilliges Jahr sozusagen im Dienste der Allgemeinheit zu absolvieren.

Dabei gibt es zwei Grundausrichtungen. Das Soziale Jahr ist der gängige Freiwilligendienst, die Ökologie-Variante bezeichnet einen sechs- bis zwölfmonatigen Dienst in einer Einrichtung, bei der Natur- und Umweltschutzbelange eine wesentliche Rolle spielen. Nun ja, ein FSJ habe zunächst nahe gelegen. Aber im Kindergarten beispielsweise wäre sie wohl eher nicht am richtigen Platz gewesen, meint Weimer. Die Wahl fiel schließlich auf die Ökologie-Variante. Sie hatte letztlich sogar eine Wahl, was ihr Einsatzgebiet betrifft – Landau oder Kaiserslautern; sie entschied sich schließlich für den Zoo in Siegelbach.

Fungiert sie dort nun seit August vergangenen Jahres nur als willkommene Ausmisterin auf Zeit? „Das gehört ja durchaus dazu“, sagt sie bestimmt, das mache ihr auch gar nichts aus. Doch sei ihr weitaus mehr ermöglicht worden, als nur Futter zu verteilen und das daraus resultierende Stoffwechselprodukt zu entsorgen. Es habe nicht lange gedauert, bis sie auch Kalibern wie den Trampeltieren – den mächtigsten Bewohnern in Siegelbach – Medikamente verabreichen durfte. In Brötchen versteckt ...

„Engagement sieht gut aus und macht echt Spaß“

Was sie aus Gründen, die nicht ganz einleuchten möchten, nicht gemacht hat: Zoo-Führungen leiten, den Besuchern die Tiere präsentieren, deren Lebensart und Lebensraum erläutern. Die Gelegenheit hätte sie gehabt, und beste Voraussetzungen hätte sie mitgebracht: Von einem pfälzischen Zungenschlag ist, wenn die 19-Jährige (Deutsch-Leistungskurs) so plaudert, keinerlei Spur zu vernehmen. Und zu den Wortkargen im Lande zählt sie auch nicht. „Das wäre nicht so mein Fall gewesen“, sagt sie, wobei auch da wieder durchklingt: Die Frau weiß genau, was sie will.

So hat sie denn auch das FÖJ gewollt – und durchgezogen. Die Vorzüge wiegen nach Hannah Weimers Einschätzung ungleich schwerer als das Geld, das sie in dem Jahr hätte verdienen können. Die gängige Dienstentschädigung – „Taschengeld“ genannt – hat ihr genügt. Die Erfahrungen hätten viel gebracht. Und das verbriefte Engagement, das sie gezeigt hat, könne nur Vorteile für den weiteren Lebensweg bringen, etwa im beruflichen Leben. „Es sieht gut aus, es fühlt sich gut an – und es hat mir echt großen Spaß gemacht“, fällt Hannah Weimers FÖJ-Resümee durchweg positiv aus.